Pagano una mega commissione: Milan-Juve, per Zirkzee si chiude qui

Calciomercato Juventus, niente da fare: hanno deciso di pagare la mega commissione. Si chiude l’affare Zirkzee

Si chiude l’affare Zirkzee. Niente da fare. Juventus bruciata ma soprattutto il Milan, che sembrava ad un passo dal chiudere l’operazione con l’attaccante del Bologna.

Ma le commissioni altissime richieste dagli agenti del calciatore – il Milan era disposto a pagare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria – hanno bloccato il club lombardo. Che ha temporeggiato, si è spinto fino a 8 milioni di euro, ma non ha mai avvicinato i 15 richiesti. E allora in quello spiraglio si è inserito, così come viene riportate da www.caughtoffside.com, il Manchester United.

Addio Zirkzee, va allo United

E da quelle parti non sembrano avere nessun problema a pagare i soldi richiesti per prendere Zirkzee. Proprio così, perché secondo la fonte citata prima il Manchester United ormai ha deciso di andare davvero in fondo alla questione, senza pensarci più di tanto, per bruciare non solo quella che è la concorrenza delle italiane ma anche del Chelsea di Enzo Maresca, che ha pensato all’olandese per chiudere il reparto avanzato.

Niente Serie A, al momento, per Zirkzee. Una grossa perdita anche per il campionato italiano, ma quando bussa la Premier League, che ha i soldi per chiudere gli affari, allora è difficile davvero per tutti. E la Juve, qualora volesse davvero un nuovo centravanti da affiancare a Vlahovic, dovrà andare verso altri lidi. Magari spingere verso Morata visto che la cessione di Kean porterebbe quei soldi che servono proprio per pagare la clausola rescissoria del giocatore dell’Atletico Madrid.