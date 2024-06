Blitz inaspettato a Liverpool, sta per firmare con la Juve

La Juventus vola a Liverpool per strappare la firma di uno dei volti più noti: definite le cifre dell’affare

Incalza il periodo più propizio per gli affari di calciomercato. Fra vacanze ma sopratutto kermesse intercontinentali, cogliere l’attimo e fiutare la trattativa è fondamentale per rubare tempo alla concorrenza, che ancora scalda i motori in attesa del gong iniziale. Da tempo la Juventus aveva messo gli occhi sulla pedina necessaria per rinforzare il centrocampo, per cui non c’è più tempo da perdere.

La dirigenza del club bianconero negozia con l’Everton e conta di chiudere l’operazione in pochi giorni, dopo aver organizzato una spedizione in loco. Il segnale definitivo è arrivato dalla decisione di non rinnovare il contratto in scadenza per l’atleta nel 2025. È vero che manca l’intera prossima stagione sportiva, ma ciò significa per la società mettere in conto la cessione così da risparmiare sull’ingaggio e non rischiare il parametro zero la prossima estate.

La Juventus ha compreso la situazione ed ha deciso di avanzare per Hanna Bennison, la calciatrice 21enne che – riferiscono indiscrezioni da ogni dove – arriverebbe in bianconero per circa 120mila euro. Un’inversione economica di tutto rispetto, che consente all’Everton di rientrare in parte della cifra spesa nel 2021, ovvero 180mila euro (cifra considerata da record, ndr), per il cartellino della centrocampista svedese.

Sarebbe un grande colpo per la Juventus Women. D’altronde la Bennison è ancora molto giovane e al contempo considerata fra le giocatrici di maggiore talento della sua generazione: nel 2020 è stata riconosciuta tra le 10 giovani più promettenti d’Europa e ad oggi veste la 10 dell’Everton. Per caratteristiche prenderebbe il posto dell’uscente Julia Grosso, la canadese classe 2000, la quale veste i colori bianconeri dal 2021.

L’esperienza e la classe non mancano alla Bennison, che a quanto pare aveva visitato qualche tempo fa le strutture di Vinovo, la quale difende la maglia della propria Nazionale a cominciare dall‘Under-15. Infatti, in carriera è arrivata terza con la Svezia ai Mondiali di Australia e Nuova Zelanda del 2023, ma prima ancora ha ottenuto l’argento con la sua squadra ai Giochi di Tokyo del 2020. Per mister Max Canzi sembra essere il profilo ideale con ancora molti margini di crescita, per cui si lavora senza sosta nel Regno Unito per rientrare in Italia con l’accordo siglato.