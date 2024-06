Dal Psg alla Juventus, comunicazione ‘segreta’: affare da 20 milioni

Ora il PSG fa sul serio. 20 milioni per il bianconero. Uno dei profili giusti al momento giusto: i dettagli dell’operazione.

Il Paris Saint-Germain, alla ricerca di rinforzi per la propria difesa e starebbe considerando l’acquisto del giovane talento della Juventus, Dean Huijsen. Il difensore, di origini olandesi, è stato identificato come un potenziale obiettivo dai campioni di Francia, desiderosi di migliorare la propria retroguardia in vista della prossima stagione.

Huijsen, 19 anni, è una promessa della nazionale spagnola Under 21 e ha recentemente concluso un prestito semestrale di successo alla Roma. Attualmente sotto contratto con la Juventus fino a giugno 2028, il giovane difensore ha impressionato per le sue doti atletiche (1,97 m) e la sua abilità con i piedi, caratteristiche che lo rendono particolarmente appetibile per i decisori parigini.

Huijsen per la difesa del PSG: 20 milioni sul piatto

Mentre il PSG ha come priorità l’acquisto di Leny Yoro del Lille, per cui sarebbe disposto a spendere oltre 50 milioni di euro, la strategia del club potrebbe includere anche l’ingaggio di Huijsen. Il costo del trasferimento del giovane difensore della Juventus si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, una cifra considerevolmente inferiore rispetto a quella necessaria per assicurarsi Yoro.

In alternativa, il PSG sta monitorando anche Lutsharel Geertruida, 23enne del Feyenoord, sotto contratto fino al 2025. Quest’estate, il PSG dovrà affrontare la questione della competitività della sua linea difensiva, messa a dura prova dagli infortuni. Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez e MilanSkriniar, quest’ultimo tornato in campo a fine stagione e attualmente impegnato agli Europei, sono giocatori chiave la cui forma fisica sarà cruciale per la squadra.

L’acquisto di Huijsen rappresenterebbe un’opzione strategica per il PSG, fornendo al club un giovane difensore di talento con un grande potenziale di crescita, capace di garantire solidità e versatilità alla retroguardia parigina. In definitiva, l’interesse del PSG per Dean Huijsen evidenzia l’intenzione del club di investire in giovani promesse per costruire una difesa solida e competitiva, pronta a sostenere le ambizioni nazionali e internazionali della squadra. Inotlre i bianconeri potrebbero ricevere 20 milioni da investire sul mercato, in caso di cessione di uno dei giovani più promettenti in rosa bianconera. Un operazione ancora da definire ma che potrebbe diventare calda, qualora, appunto, l’offerta diventasse ufficiale. Rimanendo in attesa di ulteriori novità in merito, il mercato della Juventus è già entrato nel vivo delle operazione, tra cessioni ma soprattutto tra grandi acquisti in mediana.