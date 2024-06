La Juve ne ha chiuso un altro dopo Douglas Luiz: nuovo acquisto bomba

Calciomercato Juventus, bianconeri ormai attivissimi e avrebbero chiuso un altro obiettivo per la squadra: i dettagli.

Luca Momblano, noto giornalista sportivo e insider vicino al mondo bianconero, ha annunciato su ‘Juventibus’ una notizia che farà felici tutti i tifosi della Juventus: l’operazione per portare Khephren Thuram in bianconero è chiusa. L’annuncio è arrivato durante una delle sue frequenti partecipazioni al noto canale dedicato ai tifosi juventini, dove ha rivelato che il club ha ottenuto una doppia conferma sulla conclusione positiva della trattativa.

Secondo quanto riportato da Momblano, la Juventus ha raggiunto un accordo definitivo con il Nizza per l’acquisto del giovane centrocampista francese Khephren Thuram.

“Chiusa l’operazione”: Khephren Thuram alla Juventus

L’operazione è stata descritta come complessa ma alla fine fruttuosa, con entrambe le parti soddisfatte dell’esito finale. Thuram, figlio del celebre ex calciatore Lilian Thuram, è considerato uno dei talenti emergenti più promettenti del calcio europeo, e il suo arrivo a Torino rappresenta un colpo significativo per la squadra allenata da Thiago Motta.

Momblano ha sottolineato che la notizia è stata confermata da due fonti indipendenti vicine alla trattativa, un aspetto che dà ulteriore solidità alle sue affermazioni. Questa doppia conferma è particolarmente importante in un periodo di calciomercato caratterizzato da molte voci e speculazioni. L’accordo prevede che Thuram si unirà alla Juventus con un contratto pluriennale, e il giocatore è atteso a Torino nelle prossime ore per le visite mediche e la firma del contratto.

L’arrivo di Khephren Thuram rappresenta un importante rinforzo per il centrocampo della Juventus, una zona del campo che negli ultimi tempi ha mostrato qualche carenza. Il giovane centrocampista, noto per la sua forza fisica, tecnica e visione di gioco, è destinato a diventare un punto di riferimento nella mediana bianconera. Con l’inserimento di Thuram, la Juventus punta a ritrovare quella solidità e creatività a centrocampo che potrebbe fare la differenza nella prossima stagione sia in campionato che nelle competizioni europee. La notizia del possibile arrivo di Khephren Thuram alla Juventus è stata accolta con entusiasmo dai tifosi bianconeri, che vedono in lui un rinforzo di grande valore per la squadra. L’attesa ora si sposta sulle prossime mosse del club sul mercato e sul debutto del giovane talento francese con la maglia della Vecchia Signora. Attendiamo novità concrete e l’ufficialità dell’operazione ma una cosa è già certa, la nuova Juventus sta prendendo già forma.