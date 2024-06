Dall’Inter alla Juventus: arriva il comunicato UFFICIALE

Adesso c’è anche il comunicato ufficiale. Sarà un passaggio diretto dall’Inter alla Juventus: i dettagli della trattativa.

L’Inter Femminile ha annunciato ufficialmente, tramite un comunicato sul proprio sito, la fine del prestito di Agnese Bonfantini. L‘attaccante tornerà alla Juventus Women, il club proprietario del suo cartellino, dopo una stagione significativa con la maglia nerazzurra.

“Termina l’avventura con la maglia nerazzurra per Agnese Bonfantini che tornerà alla Juventus dopo il prestito annuale. Per Agnese è stata una stagione molto importante in cui ha collezionato 25 presenze e 8 gol tra Serie A e Coppa Italia, mettendo sempre tutta la sua qualità e il suo talento al servizio del gruppo“, si legge nel comunicato dell’Inter.

Bonfantini ritorna alla Juventus: è ufficiale

La stagione di Bonfantini all’Inter è stata caratterizzata da prestazioni notevoli, che hanno contribuito in modo significativo ai risultati della squadra. Con 25 presenze e 8 gol tra campionato e Coppa Italia, la giocatrice ha dimostrato il suo valore e la sua abilità nel fare la differenza in campo.

Tuttavia, il futuro di Bonfantini alla Juventus non è ancora certo. Diverse voci di mercato suggeriscono che l’attaccante potrebbe nuovamente partire, forse con un altro prestito. Nei prossimi giorni, ci saranno sicuramente ulteriori aggiornamenti sulla sua situazione. Per ora, l’Inter Femminile saluta con gratitudine Agnese Bonfantini, riconoscendo il suo contributo e augurandole il meglio per il futuro. I tifosi nerazzurri conserveranno un buon ricordo della sua stagione con la squadra, mentre la Juventus Women si prepara ad accogliere nuovamente l’attaccante.

Agnese Bonfantini, classe 1999, è considerata una delle promesse più brillanti del calcio femminile italiano. La sua versatilità e il suo talento naturale la rendono una risorsa preziosa per qualsiasi squadra. Durante il suo prestito all’Inter, ha messo in mostra le sue qualità non solo come goleador, ma anche come creatrice di gioco, guadagnandosi il rispetto e l’ammirazione di compagne, avversarie e tifosi. Bonfantini ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’Inter Milano, dimostrando fin da subito un grande potenziale. La sua crescita esponenziale l’ha portata presto all’attenzione della Juventus Women, dove ha continuato a sviluppare le sue capacità. Il prestito all’Inter nella scorsa stagione è stato un passo fondamentale per il suo sviluppo professionale, permettendole di accumulare preziosa esperienza in campo. Ora che Bonfantini è tornata alla Juventus, la domanda principale è se resterà a Torino per la prossima stagione. Le voci di mercato indicano un possibile nuovo trasferimento in prestito, con diversi club sia in Italia che all’estero interessati alle sue prestazioni. La decisione finale dipenderà dalle strategie della Juventus e dalle ambizioni personali della giocatrice.