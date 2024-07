Con la Juventus è finita: Rabiot resta in Serie A, mancano solo le firme

Rabiot resta in Serie A ma non alla Juventus. Ecco il cambio del centrocampista francese: tutti i dettagli dell’operazione.

L’AC Milan è vicino a concludere un importante colpo di mercato con l’acquisizione di Adrien Rabiot, come viene riferito da ‘Live Bianconera’, Insider molto attivi su Twitch. Il centrocampista francese, attualmente in forza alla Juventus, sembra infatti essere ad un passo dall’accordo con i rossoneri. La trattativa, avviata da settimane, è giunta a una fase cruciale e l’intesa tra il giocatore e il club milanese potrebbe essere ufficializzata a breve.

Rabiot, 29 anni, è entrato in scadenza di contratto con la Juventus, il che lo rende un’opportunità molto appetibile per diverse squadre europee. La Juventus, da parte sua, non ha avanzato alcuna offerta di rinnovo, lasciando campo libero ai concorrenti. Una decisione che ha sorpreso molti, considerando le prestazioni positive del giocatore nell’ultima stagione.

Rabiot saluta la Juventus, va al Milan

Durante il suo periodo a Torino, Rabiot ha dimostrato di essere un elemento chiave nel centrocampo bianconero, grazie alla sua versatilità e alla capacità di contribuire sia in fase difensiva che offensiva.

Tuttavia, la sua avventura con la Vecchia Signora sembra giunta al termine, con il Milan pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Il Milan, che ha conquistato un posto nella prossima Champions League, sta cercando di rinforzare la propria rosa per competere ai massimi livelli. L’arrivo di Rabiot sarebbe un tassello fondamentale per il centrocampo rossonero, aggiungendo esperienza internazionale e qualità tecniche al reparto.

Fonseca, nuovo allenatore del Milan, avrebbe individuato in Rabiot il profilo ideale per la sua formazione, vedendolo come un elemento prezioso del centrocampo rossonero. La capacità di Rabiot di giocare sia come mediano che come mezzala offre infatti diverse soluzioni tattiche al tecnico milanista. Mentre l’accordo non è ancora ufficiale, fonti vicine al giocatore suggeriscono che Rabiot sembra entusiasta della prospettiva di unirsi al Milan. Il francese è stato attratto dal progetto sportivo del club e dalla possibilità di giocare un ruolo da protagonista in una squadra ambiziosa. Dal lato juventino, la mancata offerta di rinnovo potrebbe essere il verdetto di questa trattativa, la Juventus punta su nuovi innesti che possano portare freschezza alla squadra. Il trasferimento di Adrien Rabiot all’AC Milan rappresenterebbe uno dei movimenti più significativi del mercato estivo italiano. Con l’assenza di un’offerta di rinnovo da parte della Juventus, il Milan sembra aver colto al volo l’opportunità di assicurarsi un giocatore di grande valore a parametro zero.