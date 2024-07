Ritorno in patria dopo l’annuncio UFFICIALE: la Juventus gli dice addio

Adesso il giocatore è pronto a cambiare aria. La Juventus, in questo momento, è pronta a dirgli addio. I dettagli.

Come si legge dalle indiscrezioni estere di ‘elgoldigital’, il Real Sociedad sta valutando l’acquisto di Arthur Melo per rinforzare il centrocampo, alla luce della partenza di Mikel Merino. Il centrocampista brasiliano, attualmente di proprietà della Juventus, potrebbe continuare la sua carriera nella Liga, dove ha già avuto un’esperienza precedente con l’FC Barcelona. E come sappiamo, il giocatore non farà parte del progetto bianconero della prossima stagione.

Arthur Melo, 27 anni, ha avuto un periodo significativo in Spagna con il Barcelona, anche se il suo tempo al Camp Nou non si è concluso nel migliore dei modi. Dopo il trasferimento alla Juventus, Arthur ha trascorso l’ultima stagione in prestito alla Fiorentina, dove ha dimostrato la sua continuità di rendimento. Durante la stagione 2023/2024 con la Fiorentina, Arthur ha collezionato 48 presenze, segnando 2 gol e fornendo 3 assist. Ha giocato un totale di 2823 minuti, lasciando una buona impressione grazie alla sua costanza e prestazioni solide.

Arthur può ritornare in Spagna: c’è il Real Sociedad

Mikel Merino, uno dei pilastri del centrocampo della Real Sociedad, ha deciso di lasciare il club. La sua partenza richiede un sostituto di qualità per mantenere alto il livello della squadra. Arthur Melo potrebbe essere la soluzione ideale per coprire il ruolo lasciato vacante da Merino, soprattutto dopo l’esperienza in prestito alla Fiorentina.

La Juventus ha già confermato che Arthur non resterà in squadra per la prossima stagione, e i suoi agenti sono attivamente alla ricerca di una nuova destinazione per il giocatore. Il Real Sociedad, con l’obiettivo di rafforzare il proprio centrocampo, vede in Arthur una valida opzione. In questa eventualità, l’acquisto di Arthur Melo rappresenterebbe una mossa strategica per il Real Sociedad, che punta a mantenere competitiva la squadra in vista della prossima stagione. Il brasiliano, con la sua esperienza e abilità, potrebbe fornire un contributo significativo alla formazione di San Sebastián, colmando il vuoto lasciato da Mikel Merino.

Ora i tifosi si aspettano una mossa significativa per quanto concerne il centrocampo. La società bianconera ha l’obiettivo di tornare al vertice del campionato italiano, tra cessioni e grandi acquisti, la nuova squadra di Thiago Motta sta prendendo già forma. Prima della fine del mercato si aspettano mosse significative sia in entrata che in uscita. Lo scudetto sarà una priorità e Giuntoli sta già lavorando per creare la rosa più convincente possibile, rimaniamo in attesa di mosse importanti.