Tradisce la Juventus per il Napoli, non è Chiesa: Conte ‘sigilla’ l’affare

Calciomercato Juventus, un altro bianconero pronto per andare al Napoli di Conte? Adesso la suggestione si fa concreta.

Nel recente intervento su Juventibus, il giornalista ‘Momblano‘ ha rivelato una situazione di mercato particolarmente intricata attorno al centrocampista francese Adrien Rabiot. La notizia più sorprendente riguarda l’interessamento dell’Inter per il giocatore, mentre il Milan sembra aver già avanzato una proposta concreta per un contratto triennale. Non da meno, anche il Napoli si è aggiunto alla lista dei pretendenti, dimostrando un forte interesse per il centrocampista.

Non solo Thiago Motta, attuale allenatore della Juventus, è un grande estimatore di Rabiot, ma anche Antonio Conte sembra essere pazzo di lui. Questo interesse da parte di Conte, allenatore noto per il suo approccio tattico rigoroso e la sua predilezione per giocatori versatili e fisicamente imponenti, potrebbe rendere la situazione ancora più complicata per la Juventus.

C’è anche il Napoli di Conte per Rabiot

Secondo Momblano, la Juventus ha posto un ultimatum al giocatore, chiedendogli una risposta definitiva. Tuttavia, la percezione negli ambienti calcistici è che non si tratti solo di una fase di stallo tra la Juventus e Rabiot. Si parla di uno strappo voluto dal calciatore, che la Juventus preferirebbe non gestire a livello mediatico.

Questo segnale è stato percepito anche dal Napoli, che il 29 giugno ha deciso di andare dritto su Rabiot. La situazione rimane in bilico, con la Juventus in attesa della risposta di Rabiot, che potrebbe arrivare solo dopo l’eliminazione della Francia dagli Europei. Solo allora si saprà se il centrocampista francese rimarrà a Torino o se intraprenderà una nuova avventura con uno dei club che lo corteggiano.

Il mercato estivo si preannuncia caldo e ricco di colpi di scena. La competizione per accaparrarsi Adrien Rabiot è solo uno dei tanti intrecci che caratterizzeranno questa sessione di calciomercato. Juventus, Inter, Milan e Napoli sono tutte pronte a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni del talentuoso centrocampista francese. Certamente il profilo del giocatore garantirebbe, ad ognuna delle squadre interessate, grande esperienza ma soprattutto una leadership che il francese ha dimostrato di avere nella sua esperienza bianconera. Per capire meglio quale sarà il suo futuro, adesso, soltanto il tempo lo dirà ma non manca poco per capire cosa deciderà di fare il centrocampista ex pupillo di Allegri. Senza un rinnovo Rabiot saluterà la Juventus a parametro zero e sarà libero di scegliere una nuova destinazione, con un progetto che reputa lui stesso vincente.