Si libera a zero dalla Juve e firma con un’altra Big, colpo improvviso

La Juventus e il giocatore si dividono ma lui può firmare con un’altra Big a parametro zero: il colpo stupisce tutti

La Juventus ha deciso di non continuare ancora con il giocatore che ha vestito a lungo la maglia bianconera. L’addio è già stato deciso da tempo, ma ora ci sarebbe una Big che vorrebbe affondare sul suo profilo a parametro zero. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Il giocatore di cui stiamo parlando è Alex Sandro, terzino sinistro che è arrivato alla Juventus nell’agosto del 2015 e che dopo quasi dieci anni ha detto addio al termine dell’ultima stagione disputata. Il suo contratto è andato in scadenza con il mese di giugno e il club bianconero, di comune accordo con lui, ha deciso di non procedere con nessun rinnovo. Tutto questo discorso era già chiaro da tempo, ma la novità adesso potrebbe essere un’altra. Interessato a lui ci sarebbe infatti un altro club che potrebbe affondare il colpo e portare in squadra il brasiliano.

Alex Sandro può finire al Porto a parametro zero? Ecco le ultimissime

Secondo quanto riferito da ‘Tuttojuve.com’, il Porto avrebbe quindi mostrato un interesse di rilievo per il giocatore brasiliano classe 1991. I contatti con gli agenti del giocatore sarebbero perciò già stati avviati e tutto potrebbe essere chiuso nel giro di pochissimo. Alex Sandro è ufficialmente un giocatore svincolato dal primo luglio e il club portoghese vorrebbe così affondare l’affare per sfruttare la sua esperienza a livello europeo.

Le parti stanno parlando, i dialoghi sono stati avviati e un primo sondaggio da parte della società portoghese è stato avviato ma c’è da dire che al momento non si è entrati nella fase più calda della possibile operazione. Non resterà fare altro se non attendere per comprendere come e se il club si muoverà ulteriormente per provare a portare in squadra l’ormai ex juventino. Di sicuro Alex Sandro non ha ancora intenzione di lasciare il calcio e il Porto potrebbe essere un’ottima soluzione per continuare a giocare in Europa e ad alti livelli. Secondo altre indiscrezioni poi ci sarebbe anche l’interesse di Fenerbahce, Besiktas e Santos che però non si sono mosse al momento. Neppure per avviare eventuali colloqui con l’entourage. Il Porto potrebbe coì anticipare la concorrenza sul tempo.