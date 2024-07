Vlahovic in Serie A ma non alla Juventus: c’è il nero su bianco

Calciomercato Juventus, Dusan Vlahovic ancora in Serie A? Ecco cosa potrebbe succedere. C’è già il possibile verdetto: i dettagli.

In questi giorni il calciomercato estivo sta infiammando i sogni dei tifosi e delle società. Tra i protagonisti delle ultime speculazioni c’è Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo attualmente in forza alla Juventus.

Secondo l’agenzia di scommesse Sisal, la possibilità che Vlahovic si trasferisca al Napoli entro la fine della finestra di mercato è quotata a 12. Dusan Vlahovic, dopo una stagione da protagonista con la Juventus, è al centro di numerosi rumors di mercato. L’attaccante, che ha dimostrato il suo valore in Serie A con le sue prestazioni alla Fiorentina e, anche e soprattutto, con la Juventus, potrebbe essere una pedina fondamentale per molte squadre che cercano un bomber di razza.

Vlahovic – Napoli: quota 12 su Sisal

Il Napoli, dopo una stagione deludente, sta valutando diverse opzioni per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione, in cui dovrà ritornare ai vertici e arrivare, nuovamente, in Champions League con la guida di Antonio Conte. Nonostante la presenza di Victor Osimhen, uno dei migliori attaccanti della passata stagione, l’eventuale arrivo di Vlahovic potrebbe rappresentare un’opportunità per aggiungere profondità e qualità al reparto offensivo degli azzurri.

Sisal, una delle principali agenzie di scommesse in Italia, ha fissato la quota per il trasferimento di Vlahovic al Napoli a 12. Questo valore indica che, secondo gli analisti di Sisal, il trasferimento non è tra i più probabili ma nemmeno del tutto impossibile. La quota riflette una situazione in cui il Napoli potrebbe considerare un’offerta, soprattutto se dovesse sorgere la necessità di sostituire qualche elemento chiave dell’attacco. Il calciomercato è notoriamente imprevedibile, e le quote delle scommesse rispecchiano questa incertezza.

Se il Napoli riuscisse a portare Vlahovic al Maradona, si tratterebbe di un colpo sensazionale che potrebbe rafforzare ulteriormente le ambizioni dei partenopei ma certamente lascerebbe i bianconeri scoperti e senza un bomber di riferimento coma ha dimostrato di essere il serbo. Tuttavia, con una quota di 12, Sisal segnala che, al momento, questa operazione rimane più un sogno che una concreta possibilità. I tifosi del Napoli e gli appassionati di calcio seguiranno con attenzione gli sviluppi di questa vicenda, pronti a vivere nuove emozioni e sorprese che solo il calciomercato sa regalare. Si prospetta una stagione, davvero, importante per le big del campionato che in un certo senso si stanno già tutte rafforzando sul mercato.