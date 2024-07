Calciomercato Juventus, 45 milioni e risposta definitiva: è già a Torino

45 milioni per il giocatore già a Torino e c’è già, anche, la riposta. Tutti i dettagli dell’operazione condotta dalla Juventus.

Stando a quanto viene scritto su ‘Tuttosport’, la Juventus ha avanzato un’offerta significativa per assicurarsi le prestazioni del difensore Alessandro Buongiorno, proponendo al Torino una cifra di 42 milioni di euro, più 3 milioni di bonus. Tuttavia, la risposta del giocatore è stata un secco no.

Buongiorno, infatti, ha rifiutato l’opportunità di trasferirsi ai bianconeri, affermando di non voler tradire la fiducia e l’affetto dei tifosi granata e avrebbe già detto sì ad un’altra big della Serie A.

Buongiorno dice no alla Juve: c’è già in Napoli di Conte

Il difensore, nato e cresciuto calcisticamente nel Torino, ha dimostrato grande lealtà e attaccamento ai colori granata. Il suo rifiuto alla Juventus è anche motivato dalla sua preferenza per un’altra destinazione. Buongiorno ha infatti accettato l’offerta del Napoli, che si è avvicinata ai parametri economici del Torino con una proposta di 35 milioni di euro, più 5 milioni di bonus.

Questa decisione di Buongiorno conferma il suo desiderio di non solo rispettare i valori del club che lo ha cresciuto, ma anche di cogliere una nuova sfida professionale che ritiene più consona ai suoi obiettivi. Il Napoli, infatti, rappresenta una realtà solida e competitiva nel panorama calcistico italiano, dove il difensore potrà continuare il suo percorso di crescita e affermarsi ulteriormente sotto la guida di Antonio Conte.

L’offerta della Juventus, seppur molto allettante dal punto di vista economico, non è stata sufficiente a far cambiare idea a Buongiorno, che ha già espresso la sua volontà di proseguire la carriera altrove. Resta ora da vedere come si evolveranno le trattative tra il Torino e il Napoli per finalizzare il trasferimento del giocatore. Certamente la suggestione partenopea laddove, quest’anno, ci sarà Antonio Conte seduto sulla panchina, ha attirato il giocatore che da tifosi granata vuole cambiare realtà calcistica evitando di rimanere a Torino e tradire i suoi ex tifosi. Rimaniamo quindi in attesa quali altri obiettivi avrà in servo la Juventus di Giuntoli che sta già, letteralmente, sancendo il mercato della Serie A con grandi nomi messi a segno, il primo è già quello di Douglas Luiz, il prossimo sarà Thuram ma la lista dei nomi non è finita qui. Una vera e propria rivoluzione per il nuovo tecnico Thiago Motta che punterà, da subito, a vincere lo scudetto.