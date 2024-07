Milan, Inter, Napoli e derby: UFFICIALE il calendario della Juventus

UFFICIALE il calendario della Serie A, in dettaglio tutte le partite che affronterà la nuova Juventus di Thiago Motta.

La Lega Serie A e Enilive hanno svelato il nuovo logo della competizione, che per le prossime tre stagioni, fino al 2027, sarà denominata “Serie A Enilive”. Enilive, la società di Eni dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, è il nuovo title sponsor.

La squadra Juventus, che sarà guidata dal nuovo tecnico Thiago Motta, ha scoperto quali saranno le avversarie nel suo cammino di Serie A per la stagione 2024/2025. Con grandissime ambizioni, la società bianconera è pronta ad intraprendere il suo percorso per una stagione che si prospetta -da aspettative- davvero da cardiopalma.

Juventus, ecco il calendario della stagione 2024/2025

La società bianconera parte con voglia di riscatto. Come sappiamo, dati i tempi difficili, anche extra calcistici, il ritorno in Champions League, il Mondiale per Club ma anche il rinnovamento della rosa, sono segnali più che positivi per un ritorno in grande del club bianconero.

In sostanza, dopo stagioni altanelanti, anche se l’anno scorso la Juventus è riuscita a portare a casa un trofeo che mancava da qualche anno, la società bianconera vuole dare il massimo per i propri tifosi e puntare all’obiettivo minimo, lo scudetto. Non sarà, di certo, semplice ma i bianconeri hanno tutte le carte in tavola per rendere possibile questo sogno. Fronteggiando il campione in carica (Inter), Motta e la sua squadra hanno già un compito preciso, tornare a vincere nonostante le difficoltà.

Quste diverse competizioni europee e una squadra costruita ad hoc per vincere in campionato sono segnali davvero forti di una voglia di tornare al vertice sia nazionale che europeo. Il nuovo direttore sportivo Giuntoli sta già lavorando affinchè si possa ritornare agli albori di un tempo e i tifosi, desiderosi di rivedere la Juventus sul tutto d’Italia, sono già pronti a dare tutto il loro sostengo durante il lungo percorso di questa, complicata, stagione. Ma, di conseguenza, andiamo a a scoprire tutte le avversarie della Juventus nel calendario ufficiale di questa nuova Serie A 2024/2025. Una stagione che come si può evincere, parte già col botto. Ecco tutte le avversarie in dettaglio:

1ª GIORNATA

Juventus-Como

2ª GIORNATA

Hellas Verona-Juventus

3ª GIORNATA

Juventus-Roma

4ª GIORNATA

Empoli-Juventus

5ª GIORNATA

Juventus-Napoli

6ª GIORNATA

Genoa-Juventus

7ª GIORNATA

Juventus-Cagliari

8ª GIORNATA

Juventus-Lazio

9ª GIORNATA

Inter-Juventus

10ª GIORNATA

Juventus-Parma

11ª GIORNATA

Udinese-Juventus

12ª GIORNATA

Juventus-Torino

13ª GIORNATA

Milan-Juventus

14ª GIORNATA

Lecce-Juventus

15ª GIORNATA

Juventus-Bologna

16ª GIORNATA

Juventus-Venezia

17ª GIORNATA

Monza-Juventus

18ª GIORNATA

Juventus-Fiorentina

19ª GIORNATA

Atalanta-Juventus

20ª GIORNATA

Torino-Juventus

21ª GIORNATA

Juventus-Milan

22ª GIORNATA

Napoli-Juventus

