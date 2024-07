Tutti d’accordo, scambio tra Chiesa e un top assoluto: c’è l’annuncio

Federico Chiesa lascia la Juventus: pronto lo scambio con un big della Premier League

Il calciomercato della Juventus è già entrato nel vivo con l’arrivo di Douglas Luiz e con l’accordo per Khephren Thuram, prossimo alla firma.

Nella giornata di oggi i bianconeri hanno accolto anche Michele Di Gregorio che prenderà il posto di Szczesny tra i pali. Una Juventus già rivoluzionata, con Thiago Motta alla guida e con tanti altri innesti pronti ad arrivare. Hanno invece salutato Torino Iling-Junior e Barrenechea, direzione Aston Villa nell’affare Douglas Luiz. Il prossimo a partire sembra essere Adrien Rabiot che al termine dell’Europeo deciderà la sua prossima destinazione da free agent. Un altro big che sembra destinato a lasciare la Juventus è Federico Chiesa, reduce dall’Europeo decisamente in ombra con l’Italia e adesso pronto a dare una sterzata alla propria carriera di club. Il giocatore non ha trovato l’accordo con il club per il rinnovo e le strade sembrano ormai pronte a separarsi. Ecco perché potrebbe nascere uno scambio tra Chiesa e un big della Premier League.

Juventus, scambio Chiesa-Sancho col Manchester United: “Può accontentare tutti”

La Juventus sta valutando un possibile scambio con il Manchester United che vedrebbe Federico Chiesa approdare alla corte dei Red Devils e Jadon Sancho a Torino. Il gioiello inglese sembra ormai fuori dal progetto, tanto che durante la scorsa stagione era tornato in prestito al Borussia Dortmund.

Con la squadra di Terzic ha ritrovato continuità (14 partite in Bundesliga, 7 in Champions con 3 gol e 3 assist complessivi) arrivando addirittura a giocarsi la finale di Champions contro il Real Madrid. In Germania ha ritrovato una buona condizione fisica e mentale ma al Manchester United sembra non esserci posto per lui.

L’esperto di calciomercato Malu Mpasinkatu ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera, commentando il possibile scambio tra Juve e United. Di seguito le sue parole: “Chiesa è in scadenza nel 2025 e le alternative sono quindi solo due: o il rinnovo o la cessione. Sancho vuole andar via dal Manchester e se il ciclo di Chiesa alla Juventus è finito è chiaro che lo scambio potrebbe essere una soluzione in grado di accontentare tutti”. Resta da capire quale sarà anche la volontà di Chiesa che è corteggiato sia dal Napoli di Conte che dalla Roma di De Rossi.

Chiesa ha da pochi giorni concluso l’esperienza in Germania con la Nazionale e adesso è focalizzato sul matrimonio. L’attaccante ex Fiorentina il 20 luglio sposerà Lucia Bramani, di conseguenza gran parte della sua attenzione è rivolta al grande evento e meno alle questioni di mercato che certamente risolverà nei giorni successivi.