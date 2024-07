Ritorno clamoroso, offerta a sorpresa: dall’Inter alla Juventus

Possibile ritorno clamoroso, ecco cosa filtra dal mercato: ci sono di nuovo Inter e Juventus. I dettagli sull’operazione.

João Cancelo è fuori dal progetto del Manchester City. Il talentuoso esterno portoghese, noto per la sua versatilità e abilità nel gioco offensivo e difensivo, non rientra più nei piani di Pep Guardiola. Il club inglese ha quindi deciso di mettere sul mercato il giocatore, aprendo la strada a un possibile ritorno in Italia.

Come scrivono da ‘La Stampa’, l’agente di Cancelo si è già messo in moto per trovare una nuova destinazione al suo assistito, proponendolo a due club italiani di grande prestigio: Juventus e Inter. Entrambi i club hanno mostrato interesse per il ritorno del portoghese, che ha già avuto esperienze positive con entrambe le squadre durante la sua carriera in Serie A.

Cancelo ritorna in Serie A: derby d’Italia per il portoghese

Il principale ostacolo al trasferimento sembra essere la formula dell’operazione. Il Manchester City preferirebbe una cessione definitiva per monetizzare subito, mentre i club italiani potrebbero optare per un prestito con diritto di riscatto, una soluzione più gestibile dal punto di vista finanziario. Tuttavia, la volontà di Cancelo di restare nel giro della Champions League potrebbe facilitare le trattative.

Un altro punto cruciale è l’ingaggio del giocatore. Cancelo sarebbe disposto ad abbassare le sue pretese economiche pur di trovare una nuova squadra in grado di garantirgli la partecipazione alla massima competizione europea per club. Questo atteggiamento potrebbe risultare determinante per agevolare l’accordo con Juventus o Inter, club che stanno attentamente valutando le implicazioni economiche dell’operazione. Un ritorno di Cancelo in Italia sarebbe senza dubbio clamoroso. Alla Juventus, potrebbe portare qualità ed esperienza sulla fascia destra, completando un reparto difensivo già di alto livello per il nuovo tecnico Thiago Motta. All’Inter, invece, potrebbe ritrovare un ambiente familiare e fornire un contributo significativo sia in fase difensiva che offensiva, aggiungendo ulteriore profondità alla rosa di Simone Inzaghi.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se il ritorno di João Cancelo in Serie A diventerà realtà. Le trattative sono in corso e, con la disponibilità del giocatore a ridurre l’ingaggio, l’operazione potrebbe concretizzarsi più facilmente. Juventus e Inter sono pronte a cogliere l’opportunità, consapevoli che l’aggiunta di un talento come Cancelo potrebbe fare la differenza nella loro stagione. Resta da vedere quale delle due squadre riuscirà a strappare l’accordo e ad assicurarsi le prestazioni del laterale portoghese per la prossima stagione.