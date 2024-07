Bremer saluta la Juventus e cambia campionato: destinazione ‘segnata’

Calciomercato Juventus, adesso lo vogliono tutti. Il difensore brasiliano può salutare i bianconeri: i dettagli dell’operazione.

Come scrivono dall’estero, esattamente dal portale ‘Teamtalk’, Il Liverpool si sarebbe unito alla corsa per firmare Gleison Bremer dalla Juventus, affiancandosi a Manchester United, Chelsea e Bayern Monaco. Secondo le indiscrezioni, i Reds hanno avviato i contatti con la Juventus per discutere di un possibile accordo per il difensore brasiliano.

Bremer ha iniziato la sua carriera in Brasile con San Paolo e Atletico Mineiro prima di trasferirsi in Italia, dove ha giocato per il Torino. Nel luglio 2022, ha fatto il salto alla Juventus. Da allora, ha collezionato 83 presenze con i bianconeri, segnando otto gol e contribuendo alla vittoria della Coppa Italia nella stagione passata. Durante il suo periodo al Torino e alla Juventus, Bremer si è affermato come uno dei migliori difensori centrali della Serie A, grazie alla sua forza fisica, abilità nel gioco aereo e posizionamento impeccabile. Ora è conteso da tutte le big d’Europa e alla corsa si è aggiunto anche il Liverpool.

Premier League pazza di Bremer: c’è anche il Liverpool

Non sorprende quindi che Bremer sia nel mirino di diversi top club europei. Il Manchester United è stato fortemente legato al difensore negli ultimi mesi, con Sir Jim Ratcliffe intenzionato a rafforzare la difesa dei Red Devils, potenzialmente sostituendo giocatori come Raphael Varane, Harry Maguire e Victor Lindelof in uscita. Tuttavia, il Liverpool ha recentemente intensificato il proprio interesse, contattando l’entourage del giocatore per valutare la disponibilità del brasiliano e sapere gli eventuali costi dell’operazione.

Per arrivare alla firma di Bremer già quest’estate, Liverpool o Manchester United dovranno mettere sul tavolo un’offerta superiore ai 60 milioni di euro. Il prezzo richiesto riflette l’alto valore del difensore nel mercato attuale e la sua importanza per la Juventus. Il Liverpool, come già anticipato poc’anzi, non è l’unico club inglese interessato. Chelsea e Bayern Monaco sono anch’essi in corsa per assicurarsi le prestazioni del difensore brasiliano. Questa competizione rende il trasferimento ancora più complicato e interessante da seguire.

Durante la partecipazione del Brasile alla Coppa America 2024, Bremer, però, ha parlato del suo futuro e dell’interesse dei top club. “Sono lusingato dall’interesse di alcuni top club, ma sono già in una grande squadra come la Juventus. Sono molto concentrato sulla Coppa America. Ho molti obiettivi. Voglio giocare una o due Coppe del Mondo e voglio continuare a lottare per importanti titoli in Europa.” Per ora, quindi, sembra che il giocatore non si voglia muovere dal suo club ma, davanti ad offerte monstre, anche la dirigenza bianconera potrebbe riflettere sull’operazione. Rimaniamo in attesa per ulteriori novità.