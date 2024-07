Ultim’ora Juve, 70 milioni e accordo: un campionissimo al Liverpool

La Juventus può definire l’accordo per la cessione di uno dei suoi giocatori più performanti: c’è il Liverpool pronto.

Luglio è cominciato e di conseguenza i giocatori come pedine si spostano da una parte all’altra per definire entrate e uscite dei vari organici. Ci sono calciatori dei quali mai si farebbe a meno, ma giungono offerte che si rivelano oltremodo allettanti sia per i singoli che per la società che le riceve. In questo caso, la Juventus.

Quando l’estate è poi scandita da competizioni che coinvolgono le Nazionali, risulta ancora più complicato trattenere i gioielli, che riescono a mettersi in luce – per quest’anno – fra Euro2024 e Copa America. Perciò il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, insieme ai suoi è a lavoro per quella che potrebbe divenire una delle cessioni più remunerative per i bianconeri negli ultimi anni.

Al tavolo delle trattative siede il Liverpool, il quale cerca di battere la concorrenza agguerrita per aggiudicarsi le prestazioni del difensore brasiliano, Gleison Bremer. Il 27enne che in Europa ha debuttato con la maglia del Torino è arrivato alla Juventus nel 2022 e da quel momento è stata una escalation, che si è confermata con il Brasile in queste settimane, sebbene i verdeoro siano stati eliminati ai quarti della Copa America dall’Uruguay di Bielsa.

Juventus, ora si tratta col Liverpool: il calciatore in Premier per 70 milioni di euro

A corteggiare il calciatore della Juventus fino sono state Chelsea, Manchester United e Bayern Monaco, alle quali però Gleison Bremer non avrebbe risposto positivamente poiché preferirebbe il Liverpool. In base a quanto riferisce ‘TEAMTalk’, i Reds hanno avviato i contatti con i vertici bianconeri per discutere del trasferimento del difensore, rispetto al quale i margini di trattativa sono ben sanciti alla clausola rescissoria.

Il brasiliano ha un contratto valido con la Juventus fino al 2028 e una clausola rescissoria variabile tra i 60 e i 70 milioni di euro, di cui 6,1 milioni di euro da destinare al Torino. Tuttavia la validità è a partire da giugno 2025, quindi circa un’eventuale cessione durante questa estate dovrà essere pattuita diversamente, sebbene il prezzo resterà questo per i bianconeri. Una cifra che risponde anche al mercato dei difensori centrali, piuttosto esigente. Nel caso dello United, ad esempio, c’è da sostituire Raphael Varane, Harry Maguire e Victor Lindelof, tuttavia la preferenza di Bremer lo orienterebbe verso Liverpool. Le parti valutano le migliori condizioni.