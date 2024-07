Esonero lampo in caso di fallimento: subito Allegri in panchina

Futuro di Allegri, adesso, già deciso? Ecco cosa potrebbe succedere sulla panchina del club di Serie A: i dettagli.

La Serie A si prepara a una nuova stagione, con squadre che si radunano per i ritiri precampionato, nuovi volti che si affacciano al nostro campionato e grandi aspettative per il futuro. Tuttavia, uno dei protagonisti del calcio italiano, Massimiliano Allegri, non figura attualmente tra gli allenatori in carica. Ma le dinamiche del calciomercato sono sempre imprevedibili, e potrebbero riservare sorprese clamorose.

Nel recente episodio di “Ti Amo Calciomercato” sul canale YouTube di Calciomercato.it, si è discusso dei possibili scenari futuri che riguardano proprio Allegri. Ospite della trasmissione è stato il giornalista Mirko Nicolino di “Radio Bianconera“, che ha offerto spunti interessanti sulle mosse di mercato e i piani dell’ex tecnico della Juventus. Secondo Nicolino, Allegri aveva inizialmente puntato a prendere le redini della Nazionale italiana al termine del suo mandato con la Juventus. “Il piano di Allegri, probabilmente, era quello di sedere sulla panchina dell’Italia una volta finito il suo percorso alla Juventus,” ha spiegato Nicolino. Tuttavia, questo scenario non si è concretizzato a causa dell’addio anticipato di Roberto Mancini e la nomina di Luciano Spalletti come nuovo commissario tecnico.

Allegri al Milan al posto di Fonseca: ritorno in Serie A

Allegri aveva ricevuto una proposta straordinaria dall’Arabia Saudita, che avrebbe potuto significare la fine del suo secondo ciclo alla Juventus. “In quel momento, la Juventus voleva già mandarlo via e mi risulta che ci sarebbe stata un po’ di maretta con l’agente. Se l’affare fosse andato in porto, avrebbe avuto una commissione incredibile a proprio favore,” ha rivelato Nicolino.

Ma non è tutto: Allegri potrebbe tornare su una panchina di Serie A prima del previsto, e non sarebbe una sorpresa vederlo alla guida del Milan. Nicolino ha suggerito che il futuro di Paulo Fonseca, attuale allenatore del Milan, potrebbe essere in bilico: “Attenzione al rendimento di Fonseca. Nel caso in cui il portoghese dovesse fallire, il Milan potrebbe andare proprio su Allegri.”

Questo potenziale ritorno di Allegri al Milan rappresenterebbe un evento clamoroso, segnando un nuovo capitolo nella carriera del tecnico livornese e un ulteriore intreccio nella storia del calcio italiano. Il mercato è in costante evoluzione, e i tifosi possono solo aspettare e vedere come si svilupperanno le vicende nei prossimi mesi. Una cosa è certa: il nome di Massimiliano Allegri continuerà a far parlare di sé, mantenendo alta l’attenzione sul futuro delle panchine di Serie A.