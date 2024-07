Juventus-Inter, si chiude il sipario: mega offerta da 30 milioni

Adesso potrebbe cambiare tutto. Un operazione da 30 milioni di euro. Tutti i dettagli del colpo voluto dalle due big di Serie A.

Stando alle indiscrezioni estere riportate da ‘The Daily Briefing’, i club sauditi della Saudi Pro League sono pronti a fare follie per assicurarsi le prestazioni di Joao Cancelo, il talentuoso terzino del Manchester City. Dopo aver avviato colloqui con la cerchia ristretta del giocatore, sembra che le società saudite siano disposte a mettere sul piatto una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro per il suo cartellino.

Cancelo, protagonista di ottime prestazioni con la maglia del City, è diventato rapidamente un bersaglio appetibile non solo per i club della Saudi Pro League, ma anche per alcuni dei più grandi nomi del calcio europeo. Il Manchester City, consapevole del valore del giocatore e delle opportunità di mercato, sta cercando di capitalizzare su questo interesse e potrebbe prendere in considerazione la cessione del terzino già durante la finestra estiva di mercato.

Dall’Arabia Saudita pronti a pagare 30 milioni per Cancelo: Juve e Inter avvisate

La carriera di Cancelo con il Manchester City ha visto alti e bassi, con momenti di grande brillantezza sul campo alternati a periodi di minor impiego. Nonostante ciò, il suo talento e la sua versatilità lo rendono un elemento di grande interesse per molte squadre che cercano di rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Tanto che le stesse big italiane, Juventus e Inter che già l’hanno avuto in passato, stavano valutando l’eventuale ritorno del terzino portoghese.

L’Arabia Saudita sta cercando di elevare il profilo del proprio campionato nazionale, attirando giocatori di calibro internazionale e facendo importanti investimenti sul mercato. Joao Cancelo potrebbe essere l’ennesimo grande nome a fare il salto verso il Medio Oriente, seguendo le orme di altri campioni che hanno deciso di accettare le ricche offerte provenienti dalla Saudi Pro League.

Nel frattempo, i club europei interessati dovranno muoversi rapidamente per evitare di perdere il giocatore, sapendo che la concorrenza saudita è agguerrita e disposta a spendere cifre considerevoli, come già anticipato poc’anzi, anche la Juventus si era mossa in tal senso. In passato Cancelo ha dimostrato di essere un giocatore affidabile e capace di fare la differenza a Torino, un eventuale ritorno, visto anche il nuovo allenatore Thiago Motta, con un approccio decisamente offensivo, potrebbe trovare in Cancelo un profilo decisamente adatto alle sue direzioni tattiche. La situazione, dunque, resta in evoluzione, ma una cosa è certa: il futuro di Joao Cancelo sarà uno dei principali temi di discussione durante questa estate di calciomercato.