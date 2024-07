È ufficiale, altro colpo a centrocampo dopo Thuram: firma fino al 2027

La Juventus ufficializza il colpo per il centrocampo: dopo Khephren Thuram, un altro rinforzo. Firma fino al 2027.

Il neo-tecnico della Juventus può contare fin dall’inizio della preparazione estiva in vista della prossima stagione con un nuovo volto per il centrocampo, vale a dire quello di Khephren Thuram. Il calciatore figlio del più noto Lilian e fratello dell’interista Marcus si è trasferito in Serie A dal francese Nizza per 20 milioni di euro. A sua volta ha siglato un accordo con i bianconeri per la durata di cinque anni a 2 milioni di euro d’ingaggio a stagione più bonus.

Il primo giorno da bianconero è andato. Un volo privato l’ha portato all’aeroporto di Caselle accompagnato dal padre, poi passaggio in hotel e al J Medical per le visite mediche. Dopodiché tempo di mettere nero su bianco e disporsi per lavorare a tempo pieno. Infatti il giovane Thuram, centrocampista classe 2001, non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi con l’Under-23 francese e quindi sarà completamente a disposizione fin da subito.

Un soddisfacente colpo di mercato, messo a segno dal Ds Giuntoli insieme ai suoi collaboratori e al placet della dirigenza, il quale chiaramente non è l’unico dell’estate e fa parte di un più ampio progetto di rivisitazione dell’organico di tutte le categorie bianconere, per dare un segnale al progetto e ridestarlo, in seguito ad alcune stagioni altalenanti. Perciò, dopo l’arrivo di Khephren Thuram, è stato annunciato anche un altro rinforzo per la metà campo.

Juventus, è ufficiale: il centrocampista firma fino al 2027

La società bianconera ha emesso un comunicato ufficiale nel quale ha annunciato il ritorno e il rinnovo di Nicolò Ledonne. Dopo un prestito annuale alla Pianese, il centrocampista si lega ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2027 e andrà a rafforzare la mediana della Next Gen bianconera. Il calciatore classe 2004 nell’ultima stagione e mezzo è stato in toscana, dove si è ben distinto per le sue prestazioni.

Fra regular season, Poule Scudetto e Coppa Italia Serie D Ledonne ha raggiunto quota 37 presenze alla Pianese, in provincia di Siena. Inoltre ha arricchito le sue prestazioni con dieci gol e altrettanti assist. Performance che hanno spinto verso una più profonda valutazione della situazione generale, facendo poi propendere la Juventus per un suo ritorno alla base, con ulteriori garanzie per il futuro: la firma è stata apposta. Comincia così dalla Next Gen una scalata verso il futuro. A tinte bianconero.