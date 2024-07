Ritorno clamoroso alla Juventus, affare ‘scontato’: si muove Thiago Motta

Adesso si può pensare in grande e al possibile, clamoroso, ritorno in bianconero. I dettagli dell’operazione in corso.

Stando alle indiscrezioni de il ‘Corriere dello Sport’, la Juventus è al lavoro per riportare Joao Cancelo a Torino. Il terzino portoghese, attualmente al Manchester City, è fuori dai piani tecnici di Pep Guardiola, rendendo l’affare percorribile per una cifra intorno ai 20-25 milioni di euro. Thiago Motta ha fiutato l’opportunità, mentre Cristiano Giuntoli intende sfruttare i buoni rapporti con l’agente del giocatore, Jorge Mendes.

Nelle ultime ore, i contatti tra la Juventus e il Manchester City si sono intensificati. La Vecchia Signora sta spingendo per ottenere Cancelo con la formula del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che permetterebbe ai bianconeri di valutare il rendimento del giocatore prima di impegnarsi definitivamente. Dall’altra parte, i Citizens preferirebbero una cessione immediata o almeno imporre un’opzione di acquisto obbligatoria.

Prestito con diritto di riscatto: così Cancelo torna alla Juve

Thiago Motta vedrebbe in Cancelo il rinforzo ideale per il ruolo di terzino destro, grazie alla sua capacità di contribuire sia in fase difensiva che offensiva. Il portoghese, con la sua esperienza e abilità, potrebbe aggiungere qualità e profondità alla rosa juventina. Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo della Juventus, sta cercando di capitalizzare i rapporti con Jorge Mendes per facilitare l’accordo.

Mendes, uno degli agenti più influenti nel mondo del calcio, potrebbe giocare un ruolo cruciale nel convincere tutte le parti a trovare una soluzione soddisfacente. Joao Cancelo ha già indossato la maglia bianconera nella stagione 2018-2019, lasciando un’impressione positiva con le sue prestazioni. La sua esperienza in Serie A, combinata con le stagioni trascorse in Premier League e in Bundesliga, lo rendono un giocatore completo e versatile. L’operazione potrebbe rivelarsi un vero affare per la Juventus, considerando la qualità del giocatore e la cifra richiesta dal Manchester City. Un investimento di 20-25 milioni di euro per un terzino del calibro di Cancelo rappresenta una mossa strategica per rafforzare una delle aree critiche della squadra.

I tifosi bianconeri sarebbero entusiasti di rivedere Cancelo a Torino. La sua abilità di spingere sulla fascia, creare opportunità da gol e contribuire alla solidità difensiva lo rendono ancora oggi un beniamino. Il suo ritorno sarebbe visto come un segnale positivo delle ambizioni della Juventus per la prossima stagione nel vincere nell’immediato. Con questi acquisti, sempre più mirati, la Juventus può puntare – di nuovo – in grande. Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito.