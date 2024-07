Juventus scatenata: in chiusura il ‘2 x 2’ da 120 milioni

Operazioni in chiusura. La Juventus prova il ‘2×2’ da 120 milioni di euro: i dettagli sulle trattative in questione.

La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato estivo, cercando di rafforzare la squadra per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da ‘Antonello Angelini’, la società bianconera è particolarmente interessata a Teun Koopmeiners e Jean-Clair Todibo, grazie ai fondi derivanti dalla cessione imminente di Hujlsen al Paris Saint-Germain per una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro. Ma non solo.

Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell’Atalanta, è uno dei nomi più caldi accostati alla Juventus e l’obiettivo primario del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. La sua capacità di giocare sia come mediano che come centrocampista centrale lo rende un elemento molto versatile e adatto al gioco bianconero. La Juventus vede in Koopmeiners una pedina fondamentale per rinforzare il centrocampo, dando qualità e quantità al reparto.

Doppio acquisto per la Juve: Koopmeiners + Todibo

Per rendere possibile l’acquisto del centrocampista olandese la Juventus sta lavorando, a fondo, anche per le cessioni. Oltre a Hujlsen al PSG, Nicolussi Caviglia a Venezia sembra un affare praticamente fatto. Arthur dovrebbe andare in Portogallo o Turchia probabile la seconda. In arrivo anche una offerta per Kostic, altro giocatore in vendita.



Ma oltre al centrocampista olanedese la Juventus sta conducendo un’altra operazione prioritaria. Jean-Clair Todibo, difensore francese attualmente in forza al Nizza, è un altro obiettivo primario. Todibo ha dimostrato grande crescita e maturità nelle ultime stagioni, attirando l’attenzione di diverse grandi squadre europee. La Juventus punta su di lui per rafforzare la difesa, aggiungendo un elemento giovane ma già esperto a livello internazionale.

La cessione di Hujlsen al PSG per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro rappresenta un’operazione importante per le casse bianconere, permettendo alla società di investire sui nuovi obiettivi di mercato. Questa mossa apre la strada a ulteriori investimenti e alla possibilità di chiudere le trattative per Koopmeiners e Todibo. Un altro movimento quasi concluso è quello di Hans Nicolussi Caviglia, che è prossimo al trasferimento al Venezia. Il giovane centrocampista, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, avrà l’opportunità di trovare maggiore continuità e di mettersi in mostra in Serie A con la maglia arancioneroverde. Per quanto riguarda Arthur, il suo futuro sembra lontano da Torino. Due le destinazioni probabili: Portogallo o Turchia, con quest’ultima ipotesi che appare al momento la più concreta. La Juventus sta cercando una soluzione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte, permettendo al brasiliano di rilanciarsi altrove. Infine, sembra essere in arrivo un’offerta per Filip Kostic. L’esterno serbo ha suscitato l’interesse di diversi club, e la Juventus è pronta a valutare le proposte che arriveranno per lui. Un’eventuale cessione di Kostic potrebbe ulteriormente incrementare il budget disponibile per i nuovi acquisti.