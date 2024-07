La Juventus prende un nuovo brasiliano: assegno da 45 milioni di euro

La Juventus adesso valuta un altro brasiliano per la squadra di Thiago Motta: un affare che potrebbe costare 45 milioni di euro.

La Juventus è entrata nella corsa per Pepê, l’esterno brasiliano del Porto, ed è disposta a pagare fino a 45 milioni di euro per assicurarsi il suo trasferimento. Secondo quanto appreso da ‘Maisfutebol’, il club italiano ha presentato un’offerta di 40 milioni di euro come cifra fissa, con ulteriori cinque milioni di euro legati agli obiettivi che il giocatore potrà raggiungere.

I colloqui tra le due società sono in corso, ma l’affare non si preannuncia semplice. Il Porto, noto per la sua capacità di valorizzare i propri talenti, sta cercando di ottenere un valore più elevato per la cessione del suo gioiello. La valutazione iniziale dei dragoni riflette l’importanza di Pepê per la squadra.

Pepê il nuovo esterno per Motta: affare da 45 milioni

Pepê, 27 anni, è uno degli asset principali del Porto. La scorsa stagione, il nazionale brasiliano ha disputato 50 partite, segnando otto gol e fornendo nove assist, dimostrando di essere un elemento chiave per i biancoblu.

Arrivato al Porto nel 2021 dal Grémio, Pepê ha rapidamente fatto sentire la sua presenza nel campionato portoghese. Il suo contratto con il club è valido fino a giugno 2027 e include una clausola rescissoria di 75 milioni di euro, un chiaro segno del valore che il Porto attribuisce al giocatore. La Juventus, alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione, vede in Pepê il profilo ideale per migliorare la qualità della rosa. Il club bianconero è noto per le sue ambizioni e per la capacità di attrarre talenti internazionali. La potenziale acquisizione di Pepê rappresenterebbe un importante colpo di mercato, in linea con la tradizione del club di assicurarsi giocatori di alto livello.

L’esito della trattativa dipenderà dalle negoziazioni in corso e dalla volontà del Porto di accettare l’offerta della Juventus. Tuttavia, la disponibilità del club italiano a investire una cifra significativa dimostra quanto la Vecchia Signora creda nel talento di Pepê e nel suo potenziale contributo alla squadra. Il mercato estivo è ancora lungo, e i tifosi della Juventus seguiranno con attenzione gli sviluppi di questa importante operazione. Certamente per Thiago Motta si tratterebbe di un profilo ideale dalle qualità richieste proprio per il suo assetto tattico. Dinamico, tecnico ma anche d’esperienza, insomma, un profilo ideale al momento giusto. Rimanimao in attesa per ulteriori novità in merito a questa operazione.