Ha firmato con la Juve, è ufficiale: rinforzo super in attacco

La Juventus ufficializza il nuovo colpo volto a rafforzare il suo reparto offensivo: dopo settimane di dialoghi, arriva la firma.

L’arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Juventus e il contestuale addio a Massimiliano Allegri rappresenta l’apice di un percorso di re-indirizzamento del progetto bianconero verso il futuro. Con la complicità dei vertici dirigenziali e l’operato del Ds Cristiano Giuntoli insieme al suo staff, la società torinese si sta muovendo sul fronte del calciomercato per le prime operazioni valide per la nuova stagione sportiva.

“Sogno di essere qua da quando ero piccolo”, ha dichiarato all’arrivo Khephren Thuram, il quale è ufficialmente un nuovo centrocampista della Juventus. Ma altre trattative sono in corso e alcune sono state ufficializzate. Ad esempio, già da diverse settimane ha firmato un quinquennale il centrocampista classe 1998, Douglas Luiz. Il brasiliano è stato acquistato dall’Aston Villa a titolo definitivo.

Il rinforzo più recente che è stato reso noto attraverso i canali ufficiali del club riguarda un esterno d’attacco, del quale si parlava già da alcune settimane fin quando è stato trovato l’accordo o meglio è stata trovata la giusta collocazione per un acquisto di prospettiva.

Juventus, rinforzo in attacco per la Next Gen: è ufficiale

Si tratta dell’attaccante classe 2005, Luca Amaradio, il quale andrà a formare una pedina fra le principali per la Next Gen bianconera, fucina di talenti e garanzia di successi. Il calciatore nato in provincia di Alessandria giunge dal Derthona Calcio. Durante l’ultima stagione sportiva ha disputato regular season, fase finale e Coppa Italia di categoria per un totale di 39 presenze e 7 gol. Esterno d’attacco a tutta fascia, Amaradio ha firmato fino al 30 giugno 2026, siglando così un accordo triennale.

Con i bianconeri sarà difatti la prima esperienza in un campionato professionistico, ma la dirigenza ha molta fiducia nelle sue qualità, trattandosi – come sottolineato nel comunicato – di un “giocatore mancino estremamente duttile e la sua duttilità, infatti, gli permette di giocare su entrambe le corsie”. Anche il Derthona FBC 1908 ha tributato un assoluto al giocatore, sottolineando l’orgoglio di “aver portato un nostro giocatore alla corte della società più prestigiosa d’Italia”. L’avventura può cominciare fin da subito per il 19enne. Questi sarà attentamente valutato anche in relazione a un futuro più vicino alla prima squadra. Possibilità aperta a tutti coloro che formano parte della Next Gen e che negli ultimi anni hanno raccolto frutti importanti.