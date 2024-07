Clausola ribaltata e tacito ‘accordo’: fulmine a ciel sereno Juve

Calciomercato Juventus, clausola ribaltata e tacito ‘accordo’. Ecco cosa succederà nel mondo bianconero: i dettagli.

Stando all’indiscrezione di ‘Record.pt’, dopo l’acquisto di Khephren Thuram, la Juventus ha messo gli occhi su un altro talento di discendenza illustre: Francisco Conceição. Il giovane attaccante del Porto, figlio dell’ex calciatore e attuale allenatore Sérgio Conceição, sta attirando l’attenzione di molti club europei, tra cui la Vecchia Signora.

Francisco Conceição, classe 2002, è un attaccante dotato di grande tecnica e velocità. Attualmente guadagna più di 30 milioni di reais (circa 5,5 milioni di euro) e ha un contratto con il Porto fino al 2029. La sua clausola rescissoria è di 30 milioni di euro fino al 15 luglio, per poi salire a 45 milioni di euro.

Juve di figli d’arte, dopo Thuram c’è anche Conceição nella lista di Giuntoli

Il super agente Jorge Mendes, che gestisce gli interessi del giocatore, non presenterà alcuna proposta ufficiale al Porto prima di martedì, quando la clausola rescissoria salirà a 45 milioni di euro. Questo rende le prossime ore cruciali per qualsiasi club interessato a portare il giovane talento nella propria rosa a un costo inferiore.

In un’intervista rilasciata a A Bola, Andre Villas Boas, presidente del Porto, ha parlato sia degli Europei che del mercato dei Dragoes. Proprio suul futuro di Francisco Conceição, Villas Boas ha detto: “Siamo obbligati a fare delle plusvalenze da parte della UEFA, quindi dovremo essere attivi sul mercato sia negli acquisti che nelle vendite. Siamo pienamente consapevoli del valore del nostro patrimonio quando veniamo avvicinati da un club, cosa che non è però ancora mai accaduta.”

La Juventus, sempre attenta ai giovani talenti, potrebbe approfittare di questa situazione per assicurarsi un altro figlio d’arte dopo l’acquisto di Khephren Thuram. La strategia bianconera punta a rinforzare la rosa con giovani promesse in grado di garantire qualità e prospettiva per il futuro. Con la clausola rescissoria di Francisco Conceição destinata a salire a breve, il tempo stringe per i bianconeri. Sarà interessante vedere se la Juventus deciderà di affondare il colpo entro il 15 luglio o se aspetterà ulteriori sviluppi sul mercato. Nel frattempo, i tifosi juventini possono sognare un altro colpo di mercato che potrebbe portare a Torino uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. Certamente un acquisto del genere farebbe tornare i supporter con grande entusiasmo e con un sogno, sicuramente dichiarato, cioè quello di tornare a vincere, da subito, lo scudetto. Rimaniamo in attesa per ulteriori novità.