Doppio colpo d’ali, la Juventus ha fatto bingo: c’è l’accordo per l’erede di Chiesa

Doppio colpo sulle ali. La Juventus adesso sembra aver trovato la mossa vincente. Andiamo a scoprire i dettagli della situazione.

La Juventus è determinata a rafforzare il proprio attacco con l’acquisto di due esterni offensivi di grande talento. La cessione imminente di Matias Soulé, ambito dalla Roma, potrebbe sbloccare rapidamente l’arrivo del primo rinforzo. Tra i candidati principali spiccano Karim Adeyemi del Borussia Dortmund e Galeno del Porto, entrambi visti come soluzioni ideali per aumentare la qualità del reparto offensivo bianconero.

Karim Adeyemi, giovane talento del Borussia Dortmund, è noto per la sua velocità e capacità di dribbling. Le sue prestazioni in Bundesliga hanno attirato l’attenzione di molte squadre europee, ma la Juventus sembra intenzionata a fare un passo concreto per assicurarsi le sue prestazioni. L’altra opzione sul tavolo è Galeno, attualmente al Porto. L’ala brasiliana è apprezzata per la sua tecnica e visione di gioco, qualità che potrebbero integrarsi perfettamente nello schema tattico di Thiago Motta. Inoltre, Galeno è seguito con interesse anche per il suo potenziale di crescita, simile a quello mostrato da Francisco Conceição, giovane promessa e figlio dell’allenatore del Porto.

Karim Adeyemi o Galeno e Sancho per le fasce: doppi eredi di Chiesa

La cessione di Matias Soulé è cruciale per finanziare l’arrivo del primo esterno offensivo. Il giovane argentino, che ha espresso il desiderio di trasferirsi alla Roma, potrebbe portare nelle casse bianconere una somma considerevole, utile per affondare il colpo su Adeyemi o Galeno. La Juventus sta lavorando per trovare un accordo soddisfacente con la Roma, che attualmente non sembra disposta a raggiungere la valutazione di 30 milioni di euro fatta dalla Vecchia Signora.

Il secondo esterno offensivo potrebbe arrivare una volta completate altre cessioni. Il nome in pole position è quello di Jadon Sancho del Manchester United. La Juventus ha già raggiunto un accordo di massima con il giocatore, che vede di buon occhio un trasferimento a Torino per rilanciare la sua carriera dopo un periodo altalenante in Premier League. Sancho rappresenterebbe un acquisto di grande qualità e prestigio per i bianconeri, capace di aggiungere creatività e dinamismo all’attacco.

La Juventus sembra quindi aver delineato una strategia chiara per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è al lavoro per concludere al meglio le operazioni di mercato, cercando di equilibrare entrate e uscite in modo efficace. Con Adeyemi o Galeno in arrivo a breve e Sancho come obiettivo a lungo termine, la Juventus punta a costruire un attacco giovane, dinamico e capace di fare la differenza in Italia e in Europa.