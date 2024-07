Offerta da 20 milioni, ha già detto sì: Juventus ferma al palo

Calciomercato Juventus, offerta da 20 milioni. Ha detto già sì. Juventus, in questo momento, ferma al palo.

Secondo ‘SkySportDE’, il Borussia Dortmund è deciso a rinforzare le proprie fasce laterali e ha messo gli occhi su due giovani talenti: Yan Couto (22 anni, Brasile) e Miguel Gutiérrez (22 anni, Spagna). L’interesse del club tedesco per questi giocatori è indicativo della strategia volta a potenziare le posizioni di destra e sinistra della propria difesa.

Il nome di Yan Couto, attualmente sotto contratto con il Manchester City, è quello che sembra essere più caldo al momento e che sembrava interessare anche alla Juventus. Dopo un periodo di prestito al Girona, il giocatore brasiliano ha attirato l’attenzione del Dortmund. Ci sono già stati colloqui preliminari con il giocatore, il quale sembra ben disposto a considerare un trasferimento al club tedesco.

Borussia Dortmund su Yan Couto

Tuttavia, la situazione contrattuale di Couto rappresenta un ostacolo da superare. Il brasiliano ha ancora un anno di contratto con il Manchester City, il che rende necessaria una negoziazione con il club inglese. Il Borussia Dortmund sarebbe disposto a offrire fino a 20 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del talentuoso terzino destro.

Il Borussia Dortmund, che ha già in rosa il versatile Julian Ryerson (26 anni, Norvegia), è alla ricerca di un terzino destro che possa offrire flessibilità e capacità offensive. Yan Couto, con le sue caratteristiche tecniche e la sua propensione a spingere in avanti, rappresenta una scelta ideale per il club tedesco. L’acquisizione di Couto sarebbe in linea con la strategia del Borussia Dortmund di puntare su giovani talenti che possano crescere e diventare punti di riferimento per la squadra. Il club ha dimostrato negli anni una capacità unica di sviluppare giovani promesse, e l’arrivo del brasiliano potrebbe essere un altro passo in questa direzione.

Le prossime settimane saranno cruciali per capire se il Borussia Dortmund riuscirà a concretizzare l’acquisto di Yan Couto. Le trattative con il Manchester City potrebbero riservare sorprese, ma una cosa è certa: il Dortmund è determinato a rafforzare le proprie fasce con giocatori di qualità e prospettiva. I tifosi del Borussia Dortmund possono aspettarsi un’estate movimentata sul fronte del mercato, con l’obiettivo di costruire una squadra sempre più competitiva in vista della prossima stagione. Adesso, quindi, la Juventus è una squadra che sta cercando di rafforzarsi ma potrebbe fare a meno del laterale che in questo momento è più in direzione Bundesliga.