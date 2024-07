La Juventus dice addio a Gatti: “Via libera per l’accordo”

Adesso può esserci l’addio di Federico Gatti, ecco quale sarebbe il club interessato al difensore bianconero.

Come scrivono da ‘Teamtalk’, il Newcastle United ha ricevuto il via libera per completare il trasferimento di Federico Gatti dalla Juventus alla Premier League, secondo recenti indiscrezioni. Il club inglese è alla ricerca di un sostituto per Fabian Schar e vede in Gatti il candidato ideale.

La Juventus è disposta a cedere il difensore, che è stato paragonato al leggendario Giorgio Chiellini, ma solo se arriva un’offerta soddisfacente. Sebbene il club torinese non abbia intenzione di vendere Gatti, una proposta adeguata potrebbe cambiare la loro posizione.

Newcastle pronta a chiudere Federico Gatti

Attualmente in vacanza, Gatti è stato contattato dal nuovo allenatore della Juventus, Thiago Motta, che gli ha assicurato un posto nella squadra, nonostante le difficoltà recenti del club. Motta ha anche discusso con il difensore della possibilità di giocare come terzino destro, posizione che Gatti ha già coperto durante il mandato di Max Allegri.

Gatti ha un forte legame con Torino e la Juventus, avendo lavorato come muratore vicino al campo di allenamento del club. Convincerlo a lasciare la squadra con cui è sotto contratto fino al 2028 non sarà facile. Il Newcastle, intanto, è in difficoltà a causa degli infortuni di Sven Botman e Jamaal Lascelles, che hanno lasciato la squadra con una difesa carente. Il club ha tentato di assicurarsi Lloyd Kelly a parametro zero e l’ex difensore del Fulham Tosin Adarabioyo, ma senza successo. Anche Fabian Schar sembra destinato a lasciare St James’ Park, aumentando la necessità per l’allenatore Eddie Howe di trovare un sostituto adeguato.

In questo contesto, l’acquisizione di Gatti potrebbe essere la mossa decisiva per rafforzare la difesa del Newcastle in vista della prossima stagione di Premier League. Ma ora la palla passa direttamente allo stesso giocatore e alla Juventus, con il nuovo allenatore Thiago Motta pronto ad accoglierlo nel nuovo progetto ambizioso dove la Juventus dovrà tornare, per la gioia dei tifosi e per la fama del club, sul tetto d’Italia e fare il massimo in Europa. Non sarà semplice ma il binomio Giuntoli – Motta sta già iniziando a prendere forma nel suo nuovo progetto bianconero. C’è da capire quali altri acquisti verranno fatti ma soprattutto chi uscirà. Gatti potrebbe essere uno di questi soltano davanti ad una grande offerta importante. Rimaniamo, quindi, in attesa per ulteriori novità in merito alla questione.