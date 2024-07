La Juventus lo saluta definitivamente: offerta cash da 27 milioni

La Juventus lo saluta definitivamente. Arrivata l’offerta da 27 milioni che cambia tutti i piani, ecco cosa è successo.

Dopo l’interesse iniziale del Brighton, anche il Siviglia ha deciso di fare un passo avanti nella corsa per il talentuoso centrocampista Ferdi Kadıoğlu, come riportano le indiscrezioni di ‘Play Spor’. Il club spagnolo ha presentato un’offerta di 27 milioni di euro al Fenerbahçe, superando la proposta di 25 milioni di euro fatta dal Brighton.

Per attrarre il giocatore turco-olandese, il Siviglia ha messo sul tavolo un contratto dal valore complessivo di 2,5 milioni di euro, comprensivo di bonus. Questa offerta rappresenta un significativo incremento rispetto alle condizioni attuali di Kadıoğlu al Fenerbahçe, dimostrando la determinazione del club spagnolo a rafforzare il proprio centrocampo con il giovane talento.

Si inserisce il Siviglia nella corsa: offerta monstre per Kadıoğlu

I dirigenti del Siviglia si sono mossi con grande ottimismo riguardo all’operazione, e pensano che Kadıoğlu rappresenti una risorsa strategica per il futuro del club. Da parte sua, il Fenerbahçe si trova ora di fronte a una decisione cruciale. La proposta del Siviglia è senza dubbio allettante, sia dal punto di vista economico che per le prospettive di crescita offerte al giocatore.

Tuttavia, perdere un elemento chiave come Kadıoğlu potrebbe rappresentare una sfida per la squadra turca, che dovrà valutare attentamente tutti gli aspetti prima di prendere una decisione definitiva. Rimane da vedere quale sarà la scelta finale di Kadıoğlu, ma è chiaro che il suo talento non è passato inosservato ai grandi club europei, tanto che anche la Juventus si era mossa per lui. La sua eventuale partenza verso la Liga spagnola potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella sua carriera, offrendo nuove opportunità e sfide in uno dei campionati più competitivi al mondo.

In conclusione, la mossa del Siviglia ha aggiunto ulteriore suspense alla vicenda di mercato intorno a Ferdi Kadıoğlu. Il futuro del giovane centrocampista è ancora incerto, ma una cosa è certa: sia il Siviglia che il Brighton sono pronti a fare di tutto per assicurarsi le sue prestazioni nella prossima stagione e in questo senso, adesso, la Juventus sarebbe già in disparte soprattutto di fronte all’offerta di 27 milioni. Rimaniamo in attesa di ulteriori novità soprattutto dal punto di vista del mercato. Il club bianconero si muoverà, ancora, a centrocampo, è previsto un altro grande colpo in entrata. Giuntoli vuole dare a Thiago Motta una squadra competitiva, capace di fare la differenza in Italia ma anche in Europa.