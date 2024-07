Rabiot, epilogo clamoroso: comunicato della Juventus ‘anticipato’

Ci potrebbe già essere il comunicato della Juventus su Rabiot: ecco cosa sta succedendo in dettaglio sulla situazione.

Il noto giornalista sportivo ‘Momblano’ ha espresso le sue aspettative riguardo al futuro di Adrien Rabiot, sottolineando l’ormai imminente addio del centrocampista francese alla Juventus. “Mi aspetto il comunicato della Juventus. Mi aspetto il saluto della Juve,” ha dichiarato Momblano, facendo eco alla crescente certezza che Rabiot lascerà i bianconeri in questa sessione di mercato.

Adrien Rabiot, che non ha rinnovato il suo contratto con la Juventus, è destinato a lasciare il club a parametro zero. Il centrocampista, arrivato a Torino nel 2019 dal Paris Saint-Germain, ha vissuto stagioni altalenanti con la maglia bianconera, alternando prestazioni di alto livello a periodi di forma meno brillante.

Rabiot dice addio alla Juve: comunicato pronto

Durante il suo periodo alla Juventus, Rabiot ha mostrato le sue qualità, contribuendo al centrocampo della squadra con la sua fisicità, visione di gioco e capacità di inserirsi in attacco diventando un fedelissimo dell’ex tecnico Massimiliano Allegri. Tuttavia, la mancata intesa per il rinnovo contrattuale ha portato alla decisione di separarsi dalle strade del club torinese.

Il futuro di Rabiot rimane incerto, con diversi club italiani che potrebbero essere interessati ai suoi servizi, si è aggiunto anche il Napoli dell’ex capitano bianconero Antonio Conte nella corsa alle, possibili, acquirenti. La possibilità di acquisire un giocatore del suo calibro a parametro zero rende l’operazione particolarmente appetibile per molte squadre alla ricerca di rinforzi di qualità a centrocampo.

La Juventus, che ha già iniziato a pianificare il futuro senza Rabiot, dovrà ora concentrarsi sul trovare un degno sostituto per mantenere competitiva la squadra nella prossima stagione, non è un caso che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli abbia, ancora, un asso nella manica per il centrocampo: un acquisto di rilievo per regalare a Thiago Motta una formazione decisamente competitiva. L’addio di Rabiot segna l’inizio di una fase importante del mercato per la Juventus, che dovrà lavorare intensamente per rafforzare la rosa e colmare le lacune lasciate dalle partenze. I tifosi attendono con ansia i prossimi movimenti della dirigenza, sperando in nuovi acquisti che possano riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo. Uno di questi, per l’appunto, potrebbe essere proprio Koopmeiners, stella dell’Atalanta e obiettivo prioritario di Giuntoli. Certamente dopo i recenti acquisti, un terzo grande colpo riuscirebbe a dare ai tifosi grande speranza per il futuro soprattutto dato l’addio ad un giocatore chiave come Rabiot. Rimaniano, quindi, in attesa per ulteriori mosse di mercato.