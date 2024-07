Chiesa all’Inter, epilogo a sorpresa: la chiamata di Marotta riscrive la storia

Chiesa all’Inter? L’epilogo a sorpresa stupisce tutti, ecco i dettagli della situazione relativa all’esterno bianconero.

Le ultime indiscrezioni di ‘Momblano’ indicano che la situazione intorno a Federico Chiesa alla Juventus è piuttosto tesa e complessa. Dopo l’interesse manifestato dal Milan e dai contatti tra Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli, ed Enrico Chiesa, padre del giocatore, anche Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, si è messo in contatto con Ramadani, l’agente di Chiesa.

Le ultime indiscrezioni di Momblano indicano che la situazione intorno a Federico Chiesa alla Juventus è piuttosto tesa e complessa. Dopo l’interesse manifestato dal Milan e dai contatti tra Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli, ed Enrico Chiesa, padre del giocatore, anche Giuseppe Marotta, dirigente dell’Inter, si è messo in contatto con l’agente di Chiesa e, di conseguenza, una diretta concorrente per il titolo potrebbe farsi avanti per l’esterno italiano.

Chiesa, c’è anche l’Inter di Marotta

Il possibile addio di Federico Chiesa dalla Juventus rappresenta un evento significativo per il calcio italiano e per la Juventus stessa. Come accennato, le tensioni tra la dirigenza della Juventus e l’entourage di Chiesa stanno giocando un ruolo cruciale. Differenze riguardanti il ruolo del giocatore, le condizioni contrattuali e le ambizioni future possono aver portato a una situazione difficile da risolvere.

Chiesa potrebbe essere alla ricerca di un progetto sportivo che meglio risponda alle sue aspettative. Il nuovo allenatore Thiago Motta ha già fatto una lista dei papabili ‘sacrifici’ per la sua rosa e Chiesa sembra uno di questi. L’esterno italiano, dopo anni alla Juventus, potrebbe dire addio ai bianconeri e rimanere, comunque, nel campionato italiano. Inter, con Marotta avrebbe manifestato interesse, e, adesso, la squadra milanese rappresenta una destinazione plausibile. Chiesa si inserirebbe bene nel sistema di gioco di Inzaghi, aggiungendo velocità e imprevedibilità al reparto offensivo.

Il futuro di Chiesa sarà deciso nelle prossime settimane, con la finestra di trasferimento estiva che si chiude alla fine di agosto. Se la Juventus decidesse di cedere il giocatore, le trattative potrebbero accelerare rapidamente. Indipendentemente dalla destinazione, la cessione di Chiesa sembra essere sempre più probabile per la Juventus che, già, avrebbe identificato i papabili sostiuti in caso, appunto, di addio del giocatore azzurro. Adesso l’Inter, dopo Milan, Roma e Napoli, si aggiunge alla lista dei pretendenti. Con Marotta pronto a cogliere l’opportunità. Rimaniamo dunque in attesa per ulteriori novità in merito alla questione.