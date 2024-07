Chiesa dal grande ex: il blitz ne ribalta l’addio alla Juve

Chiesa, adesso, potrebbe essere conteso anche dai grandi ex. Il blitz sembra ribaltare completamente la situazione.

Secondo quanto riportato da ‘HITC’, la stella della Juventus Federico Chiesa ha avuto colloqui con diversi club della Premier League, tra cui Newcastle United e Tottenham, dopo che le trattative per il rinnovo del suo contratto con i bianconeri sono fallite.

Federico Chiesa, 26 anni, vedrà il suo contratto con la Juventus scadere tra 12 mesi. Nonostante i tentativi del club torinese di prolungare il contratto, Chiesa ha rifiutato le offerte finora presentate. Fonti vicine alla situazione hanno rivelato a HITC che la Juventus non intende fare ulteriori proposte e sarebbe disposta a venderlo quest’estate. Oltre ai club della Premier League, Chiesa ha attirato l’attenzione di altre squadre europee. L‘Atletico Madrid di Simeone, dalla Liga, ha mostrato interesse, così come Roberto De Zerbi, ex allenatore del Sassuolo, Brighton e ora al Marsiglia. Tuttavia, secondo HITC, l’interesse più concreto proviene da due club di Serie A: Roma e Napoli. Entrambi hanno avuto colloqui con il giocatore, ma i rappresentanti di Chiesa hanno assicurato che è pronto a trasferirsi all’estero.

Chiesa all’estero dagli ‘ex’: ci sono De Zerbi e Simeone

Chiesa è stato elogiato dal suo ex compagno di squadra alla Juventus e in nazionale, Giorgio Chiellini. Nonostante un Euro 2024 relativamente sottotono con l’Italia, Chiesa ha concluso l’ultima stagione con la Juventus registrando 10 gol e tre assist in tutte le competizioni. Il suo futuro, quindi, sembra sempre più lontano dalla Juventus.

Con l’interesse di numerosi club di alto profilo sia in Premier League che in Europa, il talentuoso esterno italiano ha diverse opzioni da valutare. La prossima mossa di Chiesa potrebbe avere un impatto significativo sul calciomercato estivo, mentre i tifosi bianconeri attendono con ansia di conoscere il destino del loro campione. Certamente il mercato non manca e adesso la palla, si fa per dire, passa direttamente al giocatore che dovrà scegliersi l’opzione migliore.

Dall’estero, oppure, rimanere in Serie A, dove Conte, ex tecnico e capitano della Juventus, potrebbe accoglierlo al Napoli senza Champions. Dall’altra parte la Roma di De Rossi che lo segue da diverso tempo ma non da escludersi, del tutto, le piste che portano ai grandi ex della Serie A, Simoene (Atletico) e De Zerbi (Marsiglia). Rimaniamo, quindi, in attesa di scoprire cosa succederà nel futuro di Chiesa, ormai, sempre più lontano dalla Juventus e da Torino.