Juve-Inter, asse caldissimo: l’affare si chiude in prestito

L’affare si sblocca, Inter e Juventus in corsa per il difensore ex Serie A: operazione in prestito

Inter e Juventus si stanno muovendo già parecchio sul mercato con diversi innesti e tante operazioni ancora in ballo.

I nerazzurri hanno già ufficializzato Piotr Zielinski e Mehdi Taremi ma anche il nuovo portiere Josep Martinez, arrivato dal Genoa, che sarà il vice di Sommer. La Juventus non è da meno in quanto a mosse di mercato. Giuntoli ha già portato a Torino Douglas Luiz, il portiere Michele Di Gregorio (erede di Szczesny) e Khephren Thuram, fratello del centravanti dell’Inter Marcus. Entrambe le squadre però sembrano ancora molto attive sia in ottica entrate che uscite. L’Inter sta cercando un esterno per rimediare all’infortunio di Buchenan e valuta un altro attaccante in caso di partenza da parte di Arnautovic. La pedina principale che aspetta Simone Inzaghi, però, è il difensore centrale.

I nomi sul piatto sono diversi: sfumato Buongiorno, restano caldi i profili di Mario Hermoso, Cabal e Jakub Kiwior. Quest’ultimo piace molto anche alla Juventus che è alla ricerca di un difensore giovane ma di qualità. Kiwior, tra l’altro, è stato anche allenato da Thiago Motta nel 2021, proprio ai tempi dello Spezia. Di conseguenza a Torino si ritroverebbero dopo aver lavorato molto bene insieme. Potrebbe quindi prendere piede un duello di mercato tra Inter e Juve per il centrale ex Spezia.

Juventus e Inter su Kiwior: l’Arsenal apre al trasferimento

Il classe 2000 polacco attualmente veste la maglia dell’Arsenal e il suo contratto è ancora molto lungo (scadenza giugno 2028).

Kiwior però sta trovando poco spazio con Arteta e potrebbe trovarne ancora meno con l’arrivo a Londra di Riccardo Calafiori. Come sottolineato da Football Insider, il suo addio è possibile, nonostante a gennaio i Gunners si fossero opposti ad un suo trasferimento a titolo temporaneo. Adesso, però, l’Arsenal avrebbe aperto ad un trasferimento in prestito di Kiwior che presto potrebbe far ritorno in Italia dopo un anno e mezzo allo Spezia. Juventus e Inter vedono nel classe 2000 un profilo interessante da inserire in rosa e a condizioni favorevoli. La formula del prestito aggrada sia Beppe Marotta che Cristiano Giuntoli. Il derby d’Italia di mercato per il difensore è in atto e nelle prossime settimane potrebbe avere un vincitore.