Koopmeiners alla Juventus, conto alla rovescia: il jolly ‘segreto’ sblocca l’affare

Scatta il conto alla rovescia per il talento dell’Atalanta pronto a vestire la maglia bianconera. Il jolly che sblocca l’affare.

Come scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’olandese Teun Koopmeiners è sempre più vicino alla Juventus. Dopo un’estate caratterizzata da infortuni e delusioni per l’assenza all’Europeo, il centrocampista dell’Atalanta è pronto a cambiare casacca e città, pur restando in Serie A. La trattativa tra la Juventus e l’Atalanta è in corso, con i bianconeri che hanno già un accordo di massima con il giocatore.

Koopmeiners ha raggiunto un’intesa con la Juventus in primavera, grazie al lavoro del procuratore Bart Baving. Il contratto proposto prevede un ingaggio di circa 4 milioni di euro a stagione, bonus esclusi, che rappresenta un raddoppio rispetto a quanto guadagna attualmente all’Atalanta. Questa offerta ha convinto il giocatore, che ha ormai deciso di trasferirsi a Torino.

Koopmeiners vuole la Juventus: ingaggio da 4 milioni

L’Atalanta, dal canto suo, non intende fare sconti. La società bergamasca valuta Koopmeiners intorno ai 60 milioni di euro, ed è disposta a scendere fino a 55 milioni più bonus. Tuttavia, la Juventus non vuole andare oltre i 40 milioni. Finora non è stata presentata alcuna offerta scritta, poiché i bianconeri devono prima cedere alcuni giocatori per fare cassa.

L’Atalanta sembra essere pronta a cedere Koopmeiners, avendo già messo gli occhi su Marco Brescianini del Frosinone e Matt O’Riley del Celtic come possibili sostituti. La scorsa estate, il club bergamasco aveva rifiutato un’offerta di quasi 50 milioni dal Napoli, promettendo al giocatore che sarebbe stato libero di andare in caso di un’offerta importante quest’anno. Thiago Motta, nuovo allenatore della Juventus, vede in Koopmeiners il giocatore ideale per aggiungere qualità e muscoli al centrocampo bianconero. L’olandese è un tuttocampista versatile, capace di giocare sia a centrocampo che sulla trequarti. Nella scorsa stagione, ha segnato 15 gol con l’Atalanta, di cui 12 in Serie A, confermando la sua capacità di essere decisivo in zona gol.

La trattativa potrebbe durare ancora diverse settimane, ma Koopmeiners è determinato a vestire la maglia bianconera. La Juventus, consapevole della volontà del giocatore, resta fiduciosa di poter chiudere l’affare, mentre l’entourage di Koopmeiners lavora per convincere l’Atalanta a cedere alle richieste della Juventus. Con l’acquisto di Koopmeiners, la Juventus completerebbe la rivoluzione del suo centrocampo, che ha già visto l’arrivo di Douglas Luiz dall’Aston Villa e Khephren Thuram dal Nizza. L’olandese è il tassello mancante per un reparto che il nuovo tecnico bianconero considera fondamentale per le ambizioni del club.