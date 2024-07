Giallo Calafiori, nuovo colpo di scena: comunicazione ufficiale del club

La situazione Calafiori, adesso, ha un evoluzione inaspettata. Ecco cosa potrebbe succedere: c’è la comunicazione ufficiale del club.

Il trasferimento di Riccardo Calafiori dall’Arsenal sembrava ormai cosa fatta. Solo poche settimane fa, l’accordo tra Bologna e il club inglese pareva in dirittura d’arrivo, con la conclusione dell’affare questione di giorni, forse addirittura di ore.

Oggi, tuttavia, la situazione è cambiata radicalmente. Calafiori è ancora un giocatore del Bologna e si prevede che nei prossimi giorni si presenti regolarmente in ritiro per mettersi a disposizione del nuovo tecnico, Vincenzo Italiano. Nonostante l’accordo tra Bologna e Arsenal sia quasi del tutto definito, qualcosa sembra frenare il trasferimento del difensore azzurro.

Calafiori all’Arsenal può saltare? Improvvisa frenata

Uno degli ostacoli principali sembra essere la posizione del Basilea. Il club svizzero, che detiene una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, avrebbe espresso delle riserve sulle modalità del trasferimento. Il Basilea ha un interesse economico significativo nella trattativa e potrebbe non essere soddisfatto delle condizioni proposte.

La tensione tra Bologna e Basilea ha contribuito al gelo nella trattativa. Le due società non sono riuscite a trovare un accordo che soddisfi tutte le parti coinvolte, creando un impasse che ha bloccato il trasferimento di Calafiori. Questo stallo potrebbe essere legato a questioni economiche o a divergenze sulle modalità di pagamento e sulla suddivisione dei proventi della vendita. Dal canto suo, il Bologna non sembra intenzionato a cedere facilmente alle richieste del Basilea, cercando di mantenere una posizione di forza nella trattativa. La società felsinea ha investito sul giovane difensore e vuole assicurarsi che la cessione all’Arsenal avvenga alle condizioni più favorevoli possibili.

Il nodo, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe nella percentuale che il Bologna dovrebbe versare al Basilea sulla rivendita di Calafiori. Il club svizzero, infatti, pretende il 50% della cifra, mentre gli emiliani vorrebbero maggiormente riconosciuto il grande lavoro svolto sul giocatore nell’ultima stagione. Le due società al momento restano sulle rispettive posizioni e dunque l’affare con l’Arsenal non si sblocca. Resta da vedere se le parti riusciranno a superare le divergenze e a sbloccare l’affare nelle prossime settimane. L’Arsenal, dal canto suo, continua a monitorare la situazione, sperando di poter finalmente accogliere Calafiori a Londra. Ma anche la Juventus, come sappiamo, non ha mai smesso – realmente – di interessarsi al gioatore e in questo senso, Giuntoli potrebbe sfruttare questo assist. Rimaniamo in attesa di ulteriori novità in merito alla questione.