Incubo Juventus, 20 milioni per Koopmeiners: salta tutto

‘Incubo’ distante 20 milioni, ecco cosa sta succedendo nel caso di mercato che vede protagonista Koopmeiners: i dettagli della trattativa.

Come riportano dalle indiscrezioni de il ‘Corriere della Sera’, il mercato estivo continua a riservare sorprese e trattative complesse, e Teun Koopmeiners, tuttocampista olandese dell’Atalanta, resta al centro dell’attenzione della Juventus. Adesso, la distanza tra l’offerta della Juventus e le richieste dell’Atalanta è ancora significativa: ben 20 milioni di euro. Nel frattempo, la Dea ha ripreso le attività con il rientro di alcuni giocatori dalle vacanze e il proseguimento delle terapie per altri.

Mario Pasalic ha svolto la sua prima seduta di allenamento dopo le vacanze, mentre Giorgio Scalvini ha continuato le sue terapie. Nicolò Zaniolo ha lavorato a parte, mentre Marten de Roon e lo stesso Koopmeiners hanno effettuato una sessione di corsa sul campo. Nonostante i rumors di mercato siano incessanti, la situazione di Koopmeiners rimane bloccata.

Distanza di 20 milioni: operazione Koopmeiners – Juve bloccata

Il suo procuratore, Bart Baving, ha confermato l’interesse della Juventus, che già lo scorso marzo aveva raggiunto un accordo di massima per un contratto da 4 milioni di euro a stagione più bonus. Tuttavia, l’Atalanta non ha intenzione di scendere sotto la valutazione di 60 milioni di euro, accettando al massimo 55 milioni con 5 di bonus facilmente raggiungibili.

La Juventus, ferma a 40 milioni, non ha ancora trovato una soluzione. Anche il Liverpool, interessato al giocatore, si è limitato per ora a un sondaggio preliminare. Cristiano Giuntoli, l’uomo mercato dei bianconeri, deve prima cedere un paio di giocatori per reperire i fondi necessari per avvicinarsi alle richieste dell’Atalanta. L’estate scorsa, la Dea aveva già rifiutato un’offerta di 47 milioni di euro dal Napoli, dimostrando di non essere disposta a fare sconti. La Juventus, forte del consenso del giocatore, spera ancora in un ribasso, ma senza un’offerta concreta da parte di un club di Premier League, la situazione rimane ferma.

In questo contesto di incertezza, il futuro di Koopmeiners continua a essere oggetto di speculazioni e trattative serrate, mentre l’Atalanta mantiene salda la sua posizione, attendendo l’evolversi degli eventi. Come sapiamo, l’olandese è l’obiettivo prioritario di Giuntoli che, quindi, non intederà mollare così la prese. Il giocatore è disposto a trasferirsi alla Juventus e già l’accordo raggiunto con la società ne è la prova lampante. Ora bisognerà trattare e avvicinarsi – leggermente – di più alla richiesta della Dea, decisamente alta secondo le disponibilità bianconere ma che potrebbe essere, nuovamente, riconsiderata – magari – se la Juventus dovesse riuscire a piazzare qualche colpo importante in uscita. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori novità sull’operazione forse più importante per il presente della Juventus di Giuntoli – Motta.