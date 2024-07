Plusvalenze Juventus: mossa UFFICIALE della Procura

Caso plusvalenze Juventus, adesso c’è la mossa ufficiale direttamente dalla Procura. I dettagli della situazione.

Come riportano da ‘Calcioefinanza’, la Procura di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio per Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, e altri ex dirigenti del club bianconero, tra cui Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici. Questa mossa arriva nell’ambito dell’indagine sulle plusvalenze e la manovra stipendi che ha scosso il mondo del calcio italiano.

Le accuse rivolte agli indagati, che sono circa una decina, variano in base alle posizioni e comprendono aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni, come scrivono da ‘Calcioefinanza’.

Rinvio a giudizio per Agnelli e agli ex vertici della Juve

Il procedimento legale, sotto la supervisione dell’aggiunto Giuseppe Cascini e del sostituto Lorenzo Del Giudice, è giunto ai magistrati romani a seguito di una decisione della Cassazione. La Suprema Corte aveva infatti dichiarato l’incompetenza territoriale della Procura di Torino, trasferendo così il caso alla capitale.

Questa indagine ha attirato l’attenzione dei media e degli appassionati di calcio, mettendo, nuovamente, in luce il caso. Ora non ci resta che aspettare ulteriori novità in merito a questa situazione. Intanto la Juventus del presente sta lavorando sul mercato con la nuova dirigenza che ha come direttore sportivo Cristiano Giuntoli che sta trasformando la squadra con colpi importanti per regalare al nuovo allenatore Thiago Motta una Juventus competitiva per vincere nell’immediato in Italia ma anche in Europa.

Non sarà semplice contrastare i campioni in carica dell’inter ma questa ‘nuova’ Juve sembra determinata a fare la differenza subito. Con la voglia di tornare ai vertici del campionato italiano e internazionale. In questa stagione, oltre al ritorno in Champions League dopo un anno di fermo, la squadra di Motta avrà un’altra importante competizione da affrontare: il Mondiale per club. Un altro, possibile, trofeo che farebbe molto comodo ai bianconeri che a livello internazionale mancano all’appello da un po’ di tempo. I tifosi, dopo anni di ‘terremoto’ anche extra calcistico, vogliono tornare a gioire per la propria squadra. La voglia di fare la differenza è tanta e, adesso, non ci resta che capire quale sarà il destino dei bianconeri da qui alla fine della stagione che deve ancora iniziare. L’ottimismo è tanto ma gli occhi, oggi, sono rivolti al mercato. Tra uscite importanti anche le entrate non sono da meno. Tassello dopo tassello, il mercato della Juventus sta prendendo, presto, forma. Rimaniamo in attesa per ulteriori novità in merito alla questione.