Game over Juventus: va al Manchester United per 25 milioni

La Juventus assiste a uno scenario che non era previsto: il difensore va al Manchester United per 25 milioni di euro.

Cristiano Giuntoli sta lavorando senza sosta sul mercato per dare a Thiago Motta una Juventus che sia il più competitiva possibile. Nel frattempo però, dalla Premier League, è arrivato un affondo (probabilmente decisivo) da parte del Manchester United per il profilo di un difensore. Ecco tutti i dettagli.

La Juventus è in fase di ricostruzione: i profili in esubero stanno man mano dicendo addio, per far spazio alle richieste di Thiago Motta e alle intuizioni di Cristiano Giuntoli. Il profilo che si sta maggiormente seguendo è quello di Teun Koopmeiners, per cui il club bianconero sta cercando di arrivare a un accordo definitivo con l’Atalanta.

Ma non c’è solo questo scenario all’orizzonte: la rosa deve essere resa competitiva in tutti i reparti. In tal senso, per la difesa, è saltato fuori nelle ultime ore un nome nuovo. Si tratta di Ferdi Kadioglu, terzino sinistro (che può giocare anche a destra e all’occorrenza anche come centrale in mezzo al campo) in uscita dal Fenerbahce.

Il ‘problema’ per questo profilo è ora come ora l’interesse sempre più concreto del Manchester United che ha una forza economica maggiore rispetto a quella della Vecchia Signora. Vediamo il punto della situazione.

Juventus, c’è il rischio di dover dire ‘addio’ a Kadioglu: United forte sul difensore

La Juventus è molto vicina quindi al dover dire addio a un’operazione che Giuntoli aveva messo nel mirino. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Ferdi Kadioglu sembra essere appunto a un passo dal trasferimento al Manchester United.

Il cartellino del classe 1999, dalla doppia nazionalità turca e olandese, è in scadenza con il Fenerbahce a giugno del 2026. Il suo profilo però piace molto a Erik Ten Hag e per questo motivo lo United avrebbe avanzato un’offerta al club turco di 25 milioni di euro. Offerta che la Juventus non potrebbe rilanciare.

Il terzino sinistro ha fatto molto bene agli Euro 2024 con la Turchia, sarebbe ideale per il gioco di Thiago Motta ma la forza economica del club inglese si è frapposta alle intenzioni bianconere come ostacolo. Non resta che aspettare per capire se l’affare decollerà definitivamente, ma la Juve è consapevole del fatto che difficilmente il Fenerbahce potrà non accettare un’offerta simile.