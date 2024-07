Clausola dimezzata e nuovo colpaccio: la Juventus fa volare Thiago Motta

Adesso la clausola è più accessibile. Di conseguenza, il colpo, può diventare opportunità. I dettagli della situazione.

Da ‘Sportmediaset’ si fa il punto della situazione sul mercato della Juventus. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club, ha annunciato la strategia del club bianconero per il mercato estivo: “Vogliamo puntellare la squadra con un calciatore per reparto per dare al mister ciò di cui ha bisogno“. Queste parole sono state pronunciate nel giorno della prima conferenza stampa di Thiago Motta come nuovo allenatore della Juventus. Da qui alla chiusura del mercato, l’obiettivo è chiaro: un difensore, un centrocampista e un attaccante.

La Juventus sta lavorando intensamente per portare Jean-Clair Todibo in bianconero. Il difensore francese, attualmente al Nizza, era già stato vicino alla Juve prima di trasferirsi al Barcellona. Ora, Todibo vede questa come una seconda opportunità da non perdere. L’accordo con il giocatore è stato raggiunto sulla base di 2 milioni di euro a stagione, ma il vero ostacolo è rappresentato dal Nizza, che chiede 35 milioni di euro per il suo cartellino. Troppi, secondo la Juventus, che sta cercando di abbassare la cifra inserendo delle contropartite tecniche. Nomi come Muharemovic e Nonge Boende, giovani di prospettiva, potrebbero rientrare nell’operazione per soddisfare le esigenze del club francese. Ma adesso l’obiettivo offensivo pare sia diventato chiaro, si tratta di Wenderson Galeno.

Wenderson Galeno è il nuovo obiettivo offensivo per la Juventus

la Juventus ha aggiunto un nuovo nome alla lista dei desideri: Wenderson Galeno. L’esterno brasiliano, che possiede anche un passaporto portoghese, milita nel Porto ed è molto apprezzato da Thiago Motta per la sua velocità, tecnica e capacità di segnare.

Tuttavia, c’è l’ostacolo della clausola rescissoria di 60 milioni di euro. La Juventus spera di poter dimezzare questa cifra, approfittando della necessità del Porto di fare cassa rapidamente per rispettare i parametri del fair play finanziario. Giuntoli è al lavoro per trovare una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti.

Per il centrocampo, la Juventus ha sempre occhi fissi su Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Dopo l’addio di Rabiot, il centrocampista olandese è diventato il principale obiettivo di Giuntoli. Tuttavia, l’Atalanta ha eretto un muro, dichiarando di non voler vendere Koopmeiners, a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile. La cifra richiesta si aggira intorno ai 60 milioni di euro, una somma che la Juventus non è disposta a pagare senza inserire qualche contropartita tecnica. La trattativa si preannuncia lunga e complicata, con un braccio di ferro tra i due club che potrebbe risolversi solo negli ultimi giorni di mercato.