La formula creativa beffa la Juve: Marotta lo strappa a Giuntoli

La formula che propone il presidente dell’inter, Giuseppe Marotta, potrebbe beffare i bianconeri: i dettagli dell’operazione.

L’Inter ha delineato una nuova strategia per assicurarsi le prestazioni di Albert Gudmundsson, talentuoso attaccante del Genoa. Secondo le indiscrezioni raccolte da “Il Corriere dello Sport”, il club nerazzurro è pronto a proporre un’offerta innovativa per convincere i rossoblù a cedere il loro gioiello.

La proposta dell’Inter prevede un prestito molto oneroso, intorno ai 10 milioni di euro, con un semplice diritto di riscatto, anziché un obbligo. Questo approccio permette al Genoa di ricevere una cifra significativa immediatamente, garantendosi comunque una prospettiva di guadagno futuro nel caso in cui l’Inter decida di rendere permanente il trasferimento di Gudmundsson.

10 milioni subito per Gudmundsson: così l’Inter può beffare la Juventus

L’obiettivo dell’Inter è trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti, senza superare la soglia dei 30 milioni di euro per un eventuale acquisto definitivo. Questo permetterebbe ai nerazzurri di mantenere una certa flessibilità economica, pur assicurandosi le prestazioni di un giocatore che ha dimostrato grande talento e potenziale nella scorsa stagione di Serie A.

Con questa proposta, l’Inter spera di battere la concorrenza e di rafforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo, aggiungendo un giocatore versatile e dinamico come Gudmundsson. Il Genoa, dal canto suo, potrebbe trarre vantaggio da un accordo che garantisce liquidità immediata e la possibilità di negoziare ulteriori condizioni favorevoli per il futuro. Le prossime settimane saranno decisive per capire se questa operazione andrà in porto, ma la determinazione dell’Inter a puntare su Gudmundsson è chiara e potrebbe presto portare a un nuovo capitolo nella carriera del giovane attaccante islandese.

Come sappiamo, nelle ultime settimane, infatti, anche la Juventus ha messo gli occhi sul talentuoso attaccante del Genoa. I bianconeri vedono in Gudmundsson un potenziale rinforzo offensivo ideale per la squadra che Thiago Motta, nuovo allenatore della Juventus, sta cercando di costruire. L’interesse della Juventus complica ulteriormente la trattativa per l’Inter, che ora si trova a dover competere con un avversario di alto livello sul mercato. Thiago Motta, conosciuto per il suo approccio tattico innovativo e per valorizzare giovani talenti, sembra vedere in Gudmundsson un tassello fondamentale per il suo progetto bianconero. Con il mercato ancora aperto e le trattative in corso, sarà interessante vedere come si evolverà la situazione e quale squadra riuscirà a spuntarla per aggiudicarsi Albert Gudmundsson. Nel frattempo, il giocatore continua a lavorare con professionalità, consapevole che il suo futuro potrebbe presto prendere una nuova e prestigiosa direzione nel derby d’Italia del mercato.