Calciomercato Juventus, blitz in città: Chiesa nella Capitale

Federico Chiesa si troverebbe già a Roma. Adesso il suo futuro potrebbe cambiare radicalmente. Tutti i dettagli dell’operazione.

Come scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’, Federico Chiesa è pronto a tornare a disposizione della Juventus, ma forse solo per poco. L’esterno della nazionale italiana, fresco di matrimonio con la sua Lucia, ha goduto di qualche giorno di permesso matrimoniale. Domani, il giocatore tornerà alla Continassa per riprendere la preparazione, ma l’atmosfera intorno a lui è densa di incertezze riguardo al suo futuro.

Chiesa riprenderà gli allenamenti alla Continassa, il centro sportivo della Juventus, ma né il nuovo allenatore Thiago Motta né il compagno di reparto Dusan Vlahovic saranno presenti. Motta e Vlahovic sono infatti in Germania per preparare la nuova stagione. Questa assenza, però, potrebbe essere solo un dettaglio, dato che la permanenza di Chiesa a Torino sembra destinata a essere breve. L’attaccante bianconero è infatti in uscita e le richieste sul mercato non mancano di certo.

Chiesa dice addio, dalla Roma alla Premier: futuro deciso

La possibilità che Chiesa saluti la Juventus in questa sessione estiva di mercato è concreta, soprattutto dopo il fallimento dei negoziati per il rinnovo del contratto. Il calciatore andrà in scadenza a giugno 2025, e la situazione appare sempre più complicata. Per evitare di perderlo a parametro zero, Giuntoli potrebbe decidere di cederlo adesso, garantendo al club un ritorno economico significativo.

Le richieste per Chiesa non mancano, e arrivano non solo dall’Italia. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, due club della Premier League sono particolarmente interessati: il Tottenham e il Chelsea. Entrambe le squadre londinesi vedono in Chiesa un rinforzo ideale per i loro piani tattici e sono pronte a fare un’offerta concreta. Se la cessione si concretizzerà, Chiesa potrebbe iniziare una nuova avventura in Premier League, un campionato che ha sempre attratto i migliori talenti italiani. La sua velocità, tecnica e capacità di fare la differenza in campo lo rendono un obiettivo ambito. Per la Juventus, la sua partenza significherebbe perdere un giocatore chiave, ma anche l’opportunità di reinvestire i fondi ottenuti per rinforzare la squadra secondo le esigenze del nuovo allenatore.

Il futuro di Federico Chiesa è ancora incerto, ma le prossime settimane potrebbero essere decisive. Il ritorno alla Continassa potrebbe essere solo una tappa di passaggio prima di una nuova avventura all’estero. Con Tottenham e Chelsea pronti a fare mosse importanti, la Juventus dovrà decidere rapidamente come gestire una delle sue risorse più preziose.