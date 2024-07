La Juventus balla il tango, scatto da 35 milioni: si chiude

Calciomercato Juventus, uno scatto da 35 milioni di euro, ecco come si può chiuedere l’operazione in uscita: i dettagli.

Come scrivono da ‘Tuttosport’, la corsa per accaparrarsi Matías Soulé si intensifica e vede un nuovo protagonista in campo: il West Ham. Negli ultimi giorni, sembrava che il Leicester e la Roma fossero le uniche squadre in lizza per l’argentino, ma ora il club inglese si è mosso con decisione per chiudere l’affare al più presto.

Matías Soulé, giovane talento argentino, è uno dei giocatori più promettenti della Juventus. Il club bianconero, consapevole del valore del giocatore, ha fissato il prezzo di cessione a 35 milioni di euro. Fino a poco tempo fa, Leicester e Roma erano le squadre più interessate, pronte a discutere i termini per il trasferimento. Tuttavia, la Juventus ha atteso un’offerta concreta che riflettesse il valore del giocatore.

Matías Soulé addio da 35 milioni: c’è il West Ham

Il West Ham ha deciso di entrare prepotentemente nella corsa per Soulé, pronto a pagare la cifra richiesta dalla Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni, gli intermediari starebbero già lavorando intensamente per finalizzare l’accordo e portare a termine il trasferimento. Se tutto andrà come previsto, la Juventus potrà incassare i 35 milioni di euro richiesti, una cifra che permetterà al club di rinforzare ulteriormente la rosa e di pianificare nuove operazioni di mercato.

Per il West Ham, l’acquisizione di Soulé rappresenta un investimento importante per il futuro. Il giovane argentino ha dimostrato di avere grandi qualità tecniche e una visione di gioco notevole, caratteristiche che lo rendono un rinforzo ideale per la squadra inglese. La Juventus, dal canto suo, potrà reinvestire i proventi del trasferimento per puntellare la rosa, seguendo le direttive del nuovo allenatore Thiago Motta e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

L’accordo tra Juventus e West Ham per Matías Soulé sembra una soluzione ideale per entrambi i club. Gli intermediari vogliono ultimare i dettagli per chiudere l’affare e portare al club bianconero la cifra di 35 milioni di euro. Questa operazione non solo permetterà al West Ham di aggiungere un talento di valore alla propria squadra, ma darà anche alla Juventus le risorse necessarie per affrontare le prossime sfide di mercato con maggiore serenità e ambizione viste le grandi asppettative per questa stagione che deve incominciare. La Juventus molto attiva sul mercato sia in entrata che in uscita, adesso, vuole regalare a Thiago Motta una rosa pronta per vincere in campionato ma anche all’estero, laddove i bianconeri avranno da affrontare diverse competizioni: dal Mondiale per Club e il ritorno importante in Champions League.