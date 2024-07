Visite mediche già fissate, lascia immediatamente la Juve

Fissate le visite mediche: il giovane lascia la Juventus e si trasferisce al sud, il punto sulla trattativa

Il calciomercato della Juventus si sta muovendo non solo in chiave entrata ma anche in ottica uscita.

Cristiano Giuntoli ha già regalato a Thiago Motta 4 nuove pedine: Douglas Luiz e Khephren Thuram a centrocampo, Michele Di Gregorio tra i pali e Juan Cabal in difesa, strappato in extremis all’Inter. Anche in uscita, però, sono state già diverse le mosse in uscita. Alex Sandro ha salutato Torino, Szczesny sembrava diretto in Arabia ma adesso la pista calda è il Monza. lling-Junior e Barrenechea sono approdati in Premier League, all’Aston Villa, nell’operazione Douglas Luiz; Adrien Rabiot, invece, non ha ancora scelto la sua prossima destinazione ma di certo non proseguirà con la Juventus.

Resta da scoprire quale sarà il futuro di Federico Chiesa, fresco di nozze con Lucia Bramani, ma anche quello di Matias Soulé. Thiago Motta sta valutando l’argentino, per capire quanto concretamente potrebbe essere utile alla causa e funzionale alle sue idee di calcio. Il nativo di Mar del Plata, reduce da una grande stagione al Frosinone, è la prima scelta della Roma e presto potrebbe approdare alla corte di De Rossi ma Giuntoli non intende fare sconti. Intanto si muove qualcosa anche in ottica Next Gen.

Juventus, Garofani dalla Next Gen al Monopoli: le visite mediche nelle prossime ore

Mattia Compagnon è diventato un nuovo calciatore del Catanzaro, sempre con la formula del prestito. Nella giornata di oggi, lunedì 22 luglio, invece potrebbe arrivare il trasferimento di Giovanni Garofani.

Il portiere classe 2002 romano veste la maglia della Juventus Next Gen dal 2021 e adesso è pronto a vivere una nuova avventura, sempre in Serie C, ma con un’altra maglia. Secondo quanto riferito dal Quotidiano di Puglia, il giovane portiere è atteso per le visite mediche col Monopoli, club che merita in Lega Pro. Previste nelle prossime ore le visite mediche e la firma, prima del trasferimento a Moccone per unirsi al gruppo guidato da Alberto Colombo.

Il Monopoli sta procedendo con cautela, in quanto Garofani è reduce da un brutto infortunio che lo ha costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico. Di conseguenza il club pugliese vuole essere certo che il problema del portiere bianconero sia effettivamente superato, così da poterlo tesserare e puntare su di lui per la stagione ormai alle porte. Garofani conosce già la Serie C, avendo disputato i campionati di Lega Pro con la Next Gen. Adesso è atteso in una piazza del sud piuttosto calda.