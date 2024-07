Scambio Juve-Inter per Chiesa: ‘scelta’ la contropartita

Scambio Juventus-Inter, adesso può succedere. Ecco la situazione in dettaglio su quello che potrebbe accadere.

Tra i vari compiti di questa estate, Inter e Juventus saranno chiamate a gestire due situazioni delicate che potrebbero avere un impatto significativo sulle rispettive rose. Da un lato, l’Inter deve affrontare le recenti dichiarazioni dell’agente Giuseppe Riso su Davide Frattesi. Il centrocampista, dopo una prima stagione in cui ha trovato poco spazio da titolare, teme di poter perdere ancora più protagonismo con l’arrivo di Piotr Zielinski.

Dall’altro lato, la Juventus rischia di perdere Federico Chiesa a parametro zero, visto che l’attaccante è giunto al suo ultimo anno di contratto con i bianconeri. Questa situazione critica ha portato alla luce una possibile soluzione: uno scambio tra i due giocatori, ipotesi avanzata dal giornalista Marco Barzaghi.

Scambio Frattesi – Chiesa: si può fare

Secondo Barzaghi, l’idea di uno scambio Frattesi-Chiesa non è campata in aria e potrebbe concretizzarsi in futuro. Queste le sue parole: “Chiesa potrebbe diventare goloso soprattutto a zero. Frattesi ha giocato solo 11 gare da titolare e non credo sia dell’idea di fare un’altra stagione così, il rischio è che con Zielinski lo spazio si riduca ancora di più. Quindi abbiamo buttato lì: ma uno scambio del genere lo fareste? Non è un’idea campata in aria”.

Barzaghi ha ulteriormente spiegato la posizione di Frattesi: “Non se ne vuole andare, ma vuole più spazio. Chiaro che poi lo vai a sostituire. Se Frattesi si sente sotto utilizzato e poi inizia a non essere contento, il procuratore inizia a proporlo ad altre squadre e diventa una situazione problematica. Va benissimo alla Juve e al Napoli, senza problemi”. Nonostante l’idea possa sembrare logica dal punto di vista del mercato, ad oggi non risultano reali contatti tra i due club. La rivalità storica tra Inter e Juventus rende quasi impraticabile un affare del genere, anche se un conguaglio in favore dell’Inter potrebbe bilanciare la trattativa data la scadenza contrattuale di Chiesa.

Simili voci riguardano anche un possibile scambio tra Frattesi e Giacomo Raspadori del Napoli, ma l’Inter sembra determinata a non cedere il centrocampista. Frattesi, infatti, ha già dimostrato il suo valore nella sua prima stagione con i nerazzurri e tutto l’ambiente lo apprezza molto. L’ipotesi di uno scambio tra Frattesi e Chiesa, pur essendo affascinante e potenzialmente vantaggiosa per entrambe le squadre, rimane complessa da realizzare. Le dinamiche di mercato e la storica rivalità tra i club rappresentano ostacoli significativi. Tuttavia, l’estate è ancora lunga e le sorprese nel calciomercato non sono mai da escludere. I tifosi di Inter e Juventus seguiranno con attenzione gli sviluppi, sperando in soluzioni che possano rafforzare le rispettive squadre per la prossima stagione.