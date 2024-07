Addio Koopmeiners-Atalanta con sorpresa: il bomber ‘punisce’ la Juve

L’addio è prossimo ma occhio all’inserimento di un’altra big proprio all’ultimo. Tutti i dettagli della situazione.

Il Napoli potrebbe riaprire la corsa per assicurarsi Teun Koopmeiners, il talentuoso centrocampista dell’Atalanta. Una clamorosa riapertura sul fronte del calciomercato è stata suggerita dal giornalista ‘Andrea Losapio’ durante un intervento su Radio CRC.

Secondo Losapio, ci sono attualmente tre club interessati a Koopmeiners. Tuttavia, l’operazione con il Napoli potrebbe decollare solo se si verificasse una specifica condizione: la cessione di Victor Osimhen. “Per Koopmeiners c’è l’interesse di ben tre club“, ha dichiarato Losapio a Radio CRC. “Secondo me è difficile che venga a Napoli, perché vuole la Champions League e vuole essere protagonista in Europa. So, però, che se il Napoli vendesse Osimhen, ci proverebbe per Koopmeiners. Al momento nessuno ancora si è palesato con l’Atalanta, nemmeno la Juventus. Sanno, ovviamente, che c’è interesse, tra Juventus e Liverpool. Alcune mosse di mercato prenderanno forma solo a metà agosto“.

Napoli su Koopmeiners: arriva con i soldi di Osimhen

La situazione di mercato attorno a Koopmeiners è complessa. L’interesse del Napoli potrebbe concretizzarsi solo nel caso in cui Osimhen, uno dei pezzi pregiati del club partenopeo, fosse venduto. Questo perché la cessione dell’attaccante nigeriano libererebbe risorse finanziarie significative, necessarie per puntare su un acquisto di alto profilo come quello di Koopmeiners.

Il centrocampista olandese, dal canto suo, sembra attratto dall’idea di giocare la Champions League e di essere protagonista sul palcoscenico europeo. Questo potrebbe rappresentare un ostacolo per il Napoli, soprattutto se altri club di caratura internazionale, come la Juventus e il Liverpool, dovessero fare mosse concrete per assicurarsi le sue prestazioni. Al momento, nessun club si è ancora mosso ufficialmente con l’Atalanta per Koopmeiners. Tuttavia, il mercato è dinamico e alcune trattative potrebbero prendere forma solo a metà agosto. La Juventus e il Liverpool restano vigili, pronte ad entrare in azione al momento opportuno.

Il Napoli, quindi, osserva attentamente l’evolversi della situazione. La cessione di Osimhen potrebbe essere il punto di svolta, aprendo le porte a un possibile affondo per Koopmeiners. Ma come sappiamo, la Juventus ha messo l’olandese proprio come obiettivo prioritario per il centrocampo ed è anche il primo nome voluto da Giuntoli, direttore sportivo del club. Si attendono, quindi, mosse concrete dei bianconeri ma, adesso, la concorrenza diventa sempre più grossa, con anche il Napoli tra le fila delle big interessate.