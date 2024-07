Blitz improvviso e offerta irrinunciabile, dalla Juve al PSG

Dalla Juventus al PSG: dinanzi a una simile offerta, il giocatore non ha esitato e un blitz improvviso ha cambiato il suo futuro

Il calciomercato risponde alla sola legge dell’imprevedibilità. Le decisioni prese possono cambiare in un momento, se giunge un’offerta o una prospettiva più interessanti rispetto a quanto si era immaginato fino a quel momento. Sono queste le settimane in cui i top club si sfidano fra di loro tra cifre altisonanti e bonus irrinunciabili.

Ne sa qualcosa la Juventus, per la quale Cristiano Giuntoli insieme al suo staff di dirigenti hanno lavorato a lungo per i vari colpi da realizzare, al fine di rendere sempre più competitiva la rosa a disposizione di mister Thiago Motta. Tuttavia, alcuni piani andranno modificati, sopratutto per ciò che concerne l’attacco, a causa dell’inserimento con un blitz improvviso da parte del PSG.

Il club della capitale francese condivide il medesimo obiettivo della Juventus per rinforzare la linea offensiva e pare aver maturato anche un importante vantaggio sui bianconeri, che dovranno guardare altrove oppure mettersi in pari con la proposta al giocatore inglese.

Il PSG soffia il giocatore alla Juventus: cambia tutto in poco tempo, la proposta

Si tratta dell’esterno classe 2000 del Manchester United, Jadon Sancho. Secondo le informazioni che riferisce ‘Footmercato’, il calciatore ha finalmente siglato la pace con il tecnico Ten Hag, ma ciò non cambierebbe la predisposizione del giocatore a una cessione sopratutto alla luce della proposta giunta da parte del PSG. I francesi non avrebbero del tutto accantonato i tentativi per Khvicha Kvaratskhelia, ma la resistenza del Napoli e di Antonio Conte a vendere il giocatore portano i francesi a virare altrove. Perciò spunta il profilo dell’inglese come prima alternativa. Al tecnico Luis Enrique piacerebbe molto questa opzione, per cui si lavora per trovare la formula.

Una notizia che non fa piacere alla Juventus, siccome aveva già pianificato la proposta per l’esterno d’attacco, che ha disputato gli ultimi sei mesi dello scorso campionato in prestito al Borussia Dortmund. La situazione comincia a divenire intricata, con la Juventus che attende la possibile cessione di Matias Soulé per l’assalto definitivo. Il blitz del PSG potrebbe costare caro alla Juventus: la sfida si gioca sul tempo oltre che sulla proposta economica. Bisognerà sistemare quanto prima l’argentino per liberare lo spazio necessario e attendere che i parigini riscontrino difficoltà sull’accordo con lo United. Nel frattempo Sancho aspetta con le valigie alla mano.