Dalla Juventus ai rossoneri: il blitz riscrive la storia dell’affare

Calciomercato Juventus, adesso il club si sarebbe fatto sotto per il bianconero e la situazione potrebbe drasticamente cambiare.

Secondo quanto riportato da ‘Fabrizio Romano’, il Bournemouth è in forte pressing per assicurarsi il giovane difensore Dean Huijsen, attualmente di proprietà della Juventus. La società inglese è impegnata in una serrata battaglia di mercato con lo Stoccarda, anch’essa interessata al talento olandese.

Le trattative per Huijsen si stanno intensificando, con il Bournemouth deciso a chiudere l’affare al più presto. L’offerta iniziale dello Stoccarda ha dato il via alla competizione, ma i “Cherries” stanno mostrando una determinazione crescente nel voler portare il giocatore in Premier League.

Bournemouth determinato a chiudere per Huijsen: dalla Juve alla Premier League

La Juventus, dal canto suo, è intenzionata a vendere Huijsen il prima possibile. La cessione del giovane difensore è infatti cruciale per i bianconeri, che vogliono ottenere i fondi necessari per concludere l’acquisto di Jean-Clair Todibo, obiettivo principale per rinforzare il reparto difensivo.

Con l’aumento della pressione da parte del Bournemouth e la necessità della Juventus di accelerare le operazioni di mercato, i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Huijsen. La competizione con lo Stoccarda aggiunge ulteriore suspense a una trattativa che potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro, delineando così i nuovi equilibri del calciomercato estivo. Dean Huijsen, giovane promessa del calcio olandese, è considerato uno dei difensori più promettenti della sua generazione. Nato il 14 aprile 2005, Huijsen ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’Ajax, uno dei club più rinomati per lo sviluppo di talenti, prima di trasferirsi alla Juventus nel 2021. Il suo trasferimento a Torino ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori grazie alle sue impressionanti doti fisiche e tecniche, che lo hanno reso un prospetto interessante per il futuro del calcio europeo.

Il fatto che club come il Bournemouth e lo Stoccarda siano pronti a contenderselo testimonia il potenziale che gli osservatori vedono in lui. Per il Bournemouth, l’ingaggio di Huijsen rappresenterebbe non solo un investimento per il futuro, ma anche un’opportunità per rafforzare immediatamente la propria retroguardia con un talento che può crescere ulteriormente in un contesto competitivo come la Premier League. Per la Juventus, la cessione di Huijsen, invece, rappresenta una mossa strategica. Con l’obiettivo di acquisire Jean-Clair Todibo dal Nizza, il club torinese deve generare liquidità e spazio in rosa. Todibo, difensore francese classe 1999, è visto come il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato bianconero, apportando esperienza e qualità alla squadra di Massimiliano Allegri.