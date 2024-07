Ritorno UFFICIALE, futuro già scritto: goduria Juve

Il futuro, adesso, sembra già scritto. La Juventus potrebbe beneficiare di questa situazione: i dettagli dell’operazione.

Il Porto, l’unica squadra delle prime due serie del calcio portoghese a non aver ancora effettuato acquisti in questa finestra di mercato, si appresta a ricevere una significativa iniezione di rinforzi. Questo mercoledì, ben cinque giocatori si uniranno alla squadra, anche se il futuro di uno di loro rimane ancora incerto, proprio perchè interessata a questo giocatore c’è la Juventus.

Secondo quanto riportato da ‘Record’, i brasiliani Wendell, Pepê ed Evanilson sono stati convocati per rientrare al lavoro. A loro si uniranno i portoghesi Diogo Costa e Francisco Conceição. Mentre per i primi quattro si prevede un’integrazione immediata nelle fila dei “Dragões”, la situazione di Francisco Conceição appare più complessa.

Conceição lascia il Porto: c’è la Juventus

Francisco Conceição, giovane talento portoghese, è l’incognita principale di questo gruppo di rientri. Nonostante sia atteso per presentarsi al lavoro, il suo futuro all’FC Porto è tutt’altro che certo. Conceição, figlio dell’allenatore Sérgio Conceição, ha attirato l’interesse di diverse squadre europee grazie alle sue brillanti prestazioni nelle giovanili e nelle prime apparizioni con la prima squadra. Come sappiamo, proprio tra le squadre interessate, spicca in cima alla lista la Juventus. Il club bianconero vede nel giocatore un potenziale rinforzo, ideale per i piani tattici di Thiago Motta.

La giornata di mercoledì sarà quindi cruciale per il Porto, che finalmente vedrà il proprio mercato entrare nel vivo. Dopo un inizio di sessione estiva senza acquisti, il club si prepara a rafforzarsi con l’arrivo di questi cinque giocatori. La gestione del caso Conceição sarà particolarmente delicata e potrebbe riservare sorprese. Francisco Conceição ha fatto il suo debutto nella prima squadra dell’FC Porto durante la stagione 2020-2021, dimostrando subito le sue qualità tecniche e la sua capacità di incidere in attacco. Agile, rapido e dotato di un ottimo controllo di palla, Francisco ha rapidamente conquistato l’attenzione dei tifosi e degli osservatori grazie alle sue prestazioni incisive sia in campionato che in competizioni europee e proprio il direttore sportivo Giuntoli ha mosso i primi passi per capire la fattibilità dell’operazione. Proprio come caratteristiche tecniche, il giocatore sarebbe ideale nella disposizione tattica del nuovo tecnico Thiago Motta e, adesso, il suo eventuale arrivo sotto la Mole porterebbe freschezza e un rinforzo ideale per la Juventus della prossima stagione che dovrà affrontare diversi competizioni, fra cui la Champions League.