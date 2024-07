Sky Sport non ha dubbi, botto Juve in attacco: accordo a un passo

Sky Sport conferma l’arrivo del giovane attaccante alla Juventus: accordo in arrivo, affare per il futuro

La Juventus è in fase di studio per arrivare ai prossimi obiettivi di mercato, su tutti Jean-Clair Todibo, primo nella lista per rinforzare il pacchetto arretrato. Tuttavia, l’obiettivo della ‘Vecchia Signora’ è quello di puntellare anche gli altri reparti, eventualmente grazie ai soldi ricavati dalla vendita di determinati calciatori.

I bianconeri hanno infatti messo a referto già 4 colpi di mercato (Khephren Thuram, Douglas Luiz, Di Gregorio e Cabal) e Giuntoli è ancora a lavoro per completare la rosa di Thiago Motta. Le questioni più calde, però, in questo momento sono quelle legate alle cessioni. Su tutti Matias Soulé, primo obiettivo della Roma, per cui i bianconeri hanno già rispedito al mittente due offerte non ritenute congrue al valore del calciatore. Anche il futuro di Federico Chiesa è un grande punto interrogativo: ad un anno dalla scadenza del contratto e col rinnovo ormai destinato a non arrivare, le soluzioni sono due. Da una parte la permanenza e l’addio a parametro zero tra un anno, dall’altra la cessione immediata in questa finestra di mercato.

Juventus, Sky Sport conferma Alex Amadio: pronto ad approdare a Torino

Il giovane attaccante classe 2008 Alex Amadio è pronto a vestire la maglia della Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, sarebbe molto vicino al trasferimento dall’Ascoli al club bianconero.

L’affare è in dirittura d’arrivo: nelle casse dell’Ascoli andranno circa 100mila euro, più un premio di valorizzazione per il ragazzo che ha declinato la proposta di rinnovo con il club marchigiano pur di vestire la maglia della Juventus. Amadio si era messo in mostra con l’Ascoli Under-16, totalizzando 10 gol.

Il centravanti a soli 16 anni ha attirato l’attenzione della Vecchia Signora, anche dopo aver partecipato al Torneo dei Gironi U16 con la Nazionale U16 di Danese Zoratto. Torneo che si è svolto dal 19 al 21 gennaio a Firenze dove Amadio ha fatto vedere ottime cose. Amadio verrà aggregato, con ogni probabilità, al gruppo della Next Gen e prenderà parte al prossimo campionato di Serie C, in programma il 25 agosto. L’ennesima prova di quanto la Juventus sia attenta ai giovanissimi per costruire una squadra U23 robusta e da cui poter attingere per la prima squadra. Un cambio di passo voluto dall’alto che evidenzia un vero e proprio cambio di prospettiva: il futuro è ora.