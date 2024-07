Calciomercato Juventus, Giuntoli non ha altra scelta: muro da 40 milioni

Il muro da abbattere, adesso, è di 40 milioni. Tutti i dettagli dell’operazione in entrata della Juventus: il punto.

La Juventus è entrata nel vivo del mercato, alle prese con diverse operazioni in entrata e in uscita. Tra queste spicca l’interesse per Wenderson Galeno, esterno offensivo del Porto, che rappresenta una trattativa tutt’altro che semplice.

La Juventus è vicina a finalizzare la cessione di Matias Soulé alla Roma. Mancano solo alcuni dettagli prima della definitiva fumata bianca, con un’operazione che porterà nelle casse bianconere circa 30 milioni di euro, tra base fissa e bonus. Questi fondi freschi saranno cruciali per rinforzare la squadra e soddisfare le richieste del nuovo allenatore Thiago Motta.

40 milioni per il cartellino: Galeno si allontana?

Il primo obiettivo, già in lista prioritaria, rimane Teun Koopmeiners. Come sappiamo però, tuttavia, la Dea non intende scendere dalla sua proposta iniziale di 60 milioni di euro, rendendo l’operazione tuttaltro che semplice. Allo stesso tempo, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è già in pieno contatto per assicurarsi Jean-Clair Todibo del Nizza. Il difensore dovrebbe arrivare sotto la Mole in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe, poi, trasformarsi in obbligo in base a determinate situazione, per un costo effettivo di circa 35 milioni di euro.

La Juventus è alla ricerca di un colpo in fase offensiva, in attesa di capire il futuro di Federico Chiesa, il cui contratto, ricordiamolo, scade nel giugno 2025, e di Dean Huijsen, che è già in uscita. L’ultima indiscrezione vede Huijsen nel mirino dell’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi, ex conoscenza della Serie A. Giuntoli sta già valutando diverse opzioni, con particolare attenzione proprio al club portoghese, il Porto. Il presidente André Villas-Boas avrebbe bisogno di monetizzare. Due, infatti, sarebbero i profili in uscita: Francisco Conceicao e Wenderson Galeno. Ma quello da tenere con maggiore considerazione, per i bianconeri, è l’interesse per Galeno, di passaporto portoghese e profilo ideale per i piani tattici di Thiago Motta.

Galeno ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro nel contratto, valido fino al 30 giugno 2028. Tuttavia, il Porto vorrebbe vendere il giocatore per una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro che potrebbe rendere l’operazione tuttaltro che semplice ed economica. Secondo le indiscrezioni direttamente da ‘Calciomercato.it’, il club lusitano non può accettare una proposta di prestito con obbligo di riscatto, necessitando di entrate certificate e quindi con l’obiettivo di capitalizzare il più possibile. Attualmente, non risulta che la Juventus abbia già mandato una proposta contrattuale all’entourage di Galeno, nonostante i contatti siano già più che buoni. L’accordo con il giocatore non sarebbe un ostacolo, dato che Galeno guadagna attualmente 1.6 milioni di euro netti a stagione. Ciononostante, il Porto vuole monetizzare, come gia anticipato pocanzi, e non sarebbe quindi aperta ad accettare un’offerta diversa dalla cessione a titolo definitivo.