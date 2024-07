“Grazie di cuore a tutti”, saluta la Juve dopo 3 anni meravigliosi: ufficiale

La Juve saluta uno dei suoi pupilli dopo tre anni: è arrivato anche il messaggio ufficiale per il trasferimento.

La Juventus si sta preparando per disputare al meglio la prossima stagione, ma nel frattempo sta lavorando in maniera mirata sul mercato. In merito a questo discorso è arrivata anche l’ufficialità di un addio: dopo tre anni lascia la squadra bianconera.

Dopo tre anni trascorsi come secondo portiere della Juventus, è arrivato il momento dei saluti. Non in maniera definitiva ma comunque con un pizzico di ‘sofferenza’: il messaggio social in questo senso non mente.

Stiamo parlando di Roberta Aprile, portiere della Juventus Women andata in prestito alla Sampdoria, che tramite il suo profilo ufficiale ‘Instagram’ ha voluto mandare un messaggio alla squadra bianconera e a quelli che sono i suoi tifosi. Le sue parole esprimono affetto puro.

Roberta Aprile saluta la Juventus Women: ecco il suo messaggio social

Tramite il proprio profilo ‘Instagram’, Roberta Aprile ha dichiarato: “Dopo tre anni meravigliosi, è arrivato il momento di salutarci. Siete stati per me più di una squadra, una famiglia, dallo staff tecnico, dai miei preparatori che mi hanno sempre supportato e sopportato, alle mie compagne di squadra, alle persone che lavorano a Vinovo fino ai tifosi che ci hanno sostenuto in ogni partita”

“Ognuno di voi – si legge ancora – ha reso questa esperienza indimenticabile. Non è facile racchiudere tutto ciò che ho vissuto in questi tre anni in poche foto ma questo non è un addio. Fino alla fine! Grazie di cuore a tutti voi”.

Il suo messaggio è arrivato a seguito del comunicato ufficiale della Juventus Women, con cui è stato reso noto l’addio di Roberta Aprile alla. Juventus: “Il portiere, classe 2000, Roberta Aprile nella prossima annata difenderà i pali del club blucerchiato. Sono state sette, tra tutte le competizioni, le presenze di Roberta in Prima Squadra nell’ultima stagione disputata in bianconero”.

La nota ufficiale si è poi chiusa con un sentito ‘in bocca al lupo’ per questa nuova avventura in cui la Aprile cercherà di mettersi in mostra quanto più possibile. La volontà è quella di trovare più spazio e più minuti di gioco, anche per ottenere più costanza e quindi sicurezza nelle dinamiche di gioco. La Sampdoria Women l’ha accolta perciò a braccia aperte e insieme proveranno a rendere questa stagione quanto più soddisfacente possibile.